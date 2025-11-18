El delegado del Gobierno en Extremadura ve la posible prórroga de Almaraz un tema "absolutamente politizado

BADAJOZ, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha considerado que la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) y su posible prórroga más allá del actual calendario vigente de cierre, que recoge los años 2027 y 2028, es un tema "absolutamente politizado".

Sobre esto último, ha recomendado que se vea la intervención de la presidenta de la Junta, María Guardiola, el Día de Extremadura, en el que de la única industria de la que habló fue de Almaraz.

"Si alguien cree que el futuro en el siglo XXI de la energía eléctrica es las centrales nucleares, para mí está equivocado en un país como España, que ha hecho fuertes inversiones en energía alternativa y ha hecho los deberes", ha resaltado.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por los plazos que se manejan después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya remitido este lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación relativa a la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, ante lo que ha querido poner en contexto la situación al incidir en que las eléctricas llevan "dos años" diciendo que no iban a pedir la prórroga porque no se les rebajaban los impuestos.

"Han estado dos años, no sabemos por qué, moviendo el lobby nuclear de una forma absolutamente a toda máquina, con insultos de todo tipo del lobby nuclear", ha continuado, para remachar que "curiosamente" el último día las empresas solicitan la prórroga, respecto a lo cual el trámite que conlleva pasa por que se solicita al Ministerio de Transición Ecológica, que traslada la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear en aras de que haga su informe "oportuno".

Sobre este último, ha precisado que "son unos técnicos magníficos, de absoluto reconocimiento en el mundo nuclear", tras lo que ha reiterado que hay que entender que la industria nuclear tiene residuos que deberán ser gestionados "durante siglos" y que, por lo tanto, las medidas de control deben ser "oportunas", dado que "no es fácil que haya un accidente nuclear, pero si existe las consecuencias son gravísimas".

De este modo, el delegado ha especificado que desde el CSN harán su informe, que será "puramente técnico" y una vez que esté "lógicamente" se tomará la decisión por parte del Gobierno, ante lo que considera que no tiene que explicar cuál porque ya se ha referido a este mismo respecto Pedro Sánchez en una entrevista concedida hace unos días, y que se debe dejar trabajar a los técnicos.

