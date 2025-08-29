Desactivado el nivel 1 en los incendios forestales de Don Benito e Higuera de la Serena (Badajoz)

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha desactivado ya el nivel 1 que se encontraba activado en sendos incendios forestales registrados en las localidades pacenses de Don Benito e Higuera de la Serena.

No obstante, en el caso del incendio de Don Benito, permanecen en la zona nueve unidades de bomberos forestales, dos medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del Medio Natural, y un técnico de extinción.

Asimismo, en el incendio de Higuera de la Serena, permanecen en la zona cinco unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, dos agentes del Medio Natural, y un técnico de extinción, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.