Desactivado el Plan Inuncaex en el norte de la provincia de Cáceres tras el paso de la borrasca Claudia

CÁCERES, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, ha desactivado a las 20,00 horas de este domingo la fase de emergencia en situación operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Inuncaex) en las comarcas de la zona norte de la provincia de Cáceres tras el paso de la borrasca Claudia.

Cabe recordar que la alerta se declaró este pasado jueves en base a los parámetros hidrológicos y meteorológicos previstos para la provincia cacereña por fuertes lluvias, que permitían prever la posibilidad de inundaciones, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.