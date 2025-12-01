Desalojan a ocho familias en la calle Río Tíber de Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada del edificio

CÁCERES, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho viviendas del bloque situado en el número 6 de la calle Río Tíber de Cáceres, situado en el barrio de Aldea Moret, han sido desalojadas del edificio por riesgo de colapso de parte de la fachada del inmueble

La Policía Local y técnicos municipales se desplazaron la pasada noche hasta el lugar donde constataron el riesgo que suponía la situación del edificio por lo que, por seguridad, se procedió al desalojo de ocho viviendas del bloque.

Según informa el consistorio cacereño, tres familias han sido realojadas en establecimientos hoteleros de la ciudad por no contar con un lugar donde pasar la noche.

La calle Río Tíber ha sido cortada al tráfico, despejándose la zona de vehículos y sólo se permite la entrada a garajes y este lunes continuará la inspección urbanística del edificio.