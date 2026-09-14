Solo uno de los hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas colabora en su reconstrucción

HORNACHOS (BADAJOZ), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los dos hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas ha colaborado en la reconstrucción del crimen realizada este lunes por la Guardia Civil en su casa de Hornachos, en cuyo patio se encontraron enterrados los restos de su vecina desaparecida en 2017.

En concreto, ha sido el mayor de los hermanos, Manuel, el que ha colaborado con la Guardia Civil en la reconstrucción del crimen, mientras que el hermano menor, Julián, autor confeso de la muerte de Francisca Cadenas, no ha querido colaborar.

Los detenidos han llegado pasadas las 9,30 horas de este lunes en un furgón policial a su casa de la calle Nueva de Hornachos, donde en marzo de este año se encontraron los restos de Francisca Cadenas enterrados en el patio, y donde han permanecido alrededor de tres horas.

Ambos han sido recibidos a su llegada a Hornachos por numerosos vecinos, que les han gritado 'Asesinos', entre una fuerte presencial policial y gran presencia de medios de comunicación.

Los vecinos también han colgado pancartas en la calle de los detenidos, donde podía leerse 'Repudiados', 'Ogros' o 'La calle Nueva exige la verdad y justicia para este crimen tan atroz'.

Francisca Cadenas, que vivía en la misma calle de los detenidos, desapareció en la noche del 9 de mayo de 2017, cuando fue a despedir a unos amigos y ya nunca regresó.

Tras nueve años desaparecida, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en marzo de este año 2026 los restos de Francisca Cadenas en el patio de la vivienda de sus vecinos, los hermanos Julián y Manuel González, de los que el primero de ellos confesó el crimen, que tuvo lugar en la misma noche de su desaparición.