Díaz Farias se sitúa "al límite" de los avales necesarios para aspirar a liderar el PSOE con un proyecto "sin tutelas"

Ramón Díaz Farias en el registro de avales junto a miembros de su precandidatura a liderar el PSOE extremeño - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La precandidatura de Ramón Díaz Farias se encuentra "al límite" de alcanzar los avales necesarios para poder continuar en la carrera para aspirar a liderar el PSOE extremeño, a la espera del recuento también de los apoyos recibidos de forma online.

De este modo lo ha señalado Díaz Farias en declaraciones a los medios este miércoles en la sede regional del PSOE, en Mérida, tras registrar los avales recabados para su proyecto "sin tutelas" y que busca "poner en valor" a la militancia, con la vista puesta también en la celebración de las elecciones municipales de 2027 como nuevo "examen" ante los extremeños.

La suya, según ha explicado, es la candidatura "de la lealtad, la unidad" y va a contar "con los mejores", toda vez que a su juicio "en el PSOE no sobra nadie" para, entre otras cuestiones, tratar de alcanzar el "equilibrio" entre lo rural y lo urbano en una comunidad como la extremeña.

Así, con un proyecto "alternativo", y con "vértigo" tras haber dado el paso de concurrir al proceso para elegir al nuevo líder del partido en la comunidad, Díaz Farias ha remarcado su "convicción" para generar "una alternativa" dentro del PSOE.

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