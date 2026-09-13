La Diputación de Badajoz y Agcex ponen en marcha el Ciclo de Mujeres Escritoras en la Provincia de Badajoz

Archivo - Cartel del Ciclo de Mujeres Escritoras de la provincia de Badajoz que se pondrá en marcha el 17 de septiembre de 2026 en Olivenza. - AGCEX - Archivo

BADAJOZ, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Badajoz iniciará a partir del próximo 17 de septiembre el Ciclo de Mujeres Escritoras, una iniciativa que nace con el propósito de visibilizar, reconocer y poner en valor la creación literaria de las mujeres escritoras de la provincia, generando espacios de encuentro en torno a sus obras, trayectorias y experiencias.

El ciclo comenzará el próximo jueves en el Museo Etnográfico Extremeño 'González Santana' de Olivenza, donde tendrá lugar un encuentro con las escritoras Chus García, Inmaculada González, Esperanza Mancera y Concha Guerrero, además de la moderación de Cándida Morillo, permitiendo al público asistente conocer de primera mano a estas autoras y sus propuestas literarias. El acceso será libre hasta completar aforo.

Con estos encuentros y conversaciones, el ciclo pretende contribuir a una mayor visibilidad de las mujeres en el ámbito de la literatura y favorecer el conocimiento de la diversidad de voces que forman parte del panorama literario de la provincia.

La iniciativa, impulsada por la Diputación de Badajoz y la Asociación de Gestión Cultural de Extremadura (Agcex) pone el foco no solo en las obras de las autoras participantes, sino también en sus recorridos profesionales y personales, sus procesos creativos y su relación con el territorio. De este modo, el ciclo se plantea como un espacio para escuchar, compartir y descubrir estas voces literarias.

Tras este primer encuentro, el ciclo continuará con nuevas citas que se desarrollarán en otras localidades de la provincia, contando con la participación de más escritoras, abordando diferentes géneros, perspectivas y formas de entender la creación literaria, según ha explicado Agcex en un comunicado.