Diputación de Badajoz aumenta su Plan de Emergencias para ayudar con 3,5 millones a los municipios tras los temporales

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, presenta medidas extraordinarias tras el temporal.

BADAJOZ, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha anunciado el incremento en 3 millones de euros, con cargo al remanente de tesorería, del Plan de Emergencias consignado en los presupuestos para 2026 con 500.000 euros, de forma que se contará con una cuantía global de 3,5 millones para ayudar a los municipios de la provincia y reforzar la capacidad de respuesta ante los daños ocasionados por las borrascas registradas en la provincia en lo que va de año y garantizar actuaciones urgentes hasta el final de 2026.

Raquel del Puerto ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que ha detallado el conjunto de medidas extraordinarias que la institución pondrá en marcha para ayudar a los municipios afectados por los temporales, tras mantener el contacto con los alcaldes y realizar visitas a 16 municipios y pedanías especialmente dañados por las lluvias y el viento.

En este sentido, el refuerzo económico del Plan de Emergencias permitirá a los ayuntamientos financiar actuaciones urgentes destinadas a reparar infraestructuras dañadas, mediante ayudas directas que son "totalmente" compatibles con las que pueda conceder el Estado. La incorporación de estos nuevos fondos será posible gracias a un expediente de modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería, que se prevé aprobar en el pleno de este mes de febrero.

En relación a este Plan de Emergencias, Del Puerto ha explicado que ya se ha realizado alguna petición de ayuda de los primeros municipios que han sufrido consecuencias a raíz de los temporales, y que paulatinamente y a medida que han tenido esos efectos "devastadores" han ido solicitándola, tras lo que ha recalcado que en el presupuesto aprobado vigente se contemplaban 500.000 euros para este Plan de Emergencias, y que los 3 millones adicionales son con cargo al remanente, con la idea de que pueda estar disponible a mediados de marzo.

"Obviamente", ha explicado, se tiene que simultanear la petición con la elaboración de los expedientes para que, cuando el crédito esté disponible, pueda ser ejecutado de manera "inmediata", y en aras de que los alcaldes puedan ejecutar esas acciones "lo más rápido y lo más ágil posible", en relación a lo cual ha especificado que está destinado a infraestructuras principalmente.

En este punto, el director del área de Presidencia, José Carlos Cobos, ha precisado que ya está el expediente de modificación presupuestaria preparado y que esos 3 millones se incorporarán en un punto del orden del día del próximo pleno, ante lo cual la normativa vigente determina un plazo de 15 días hábiles en cuanto al periodo de exposición pública tras el que entraría en vigor.

En todo caso no se van a quedar "parados" y están tramitando los expedientes y tienen evaluaciones de carácter técnico y esos 500.000 euros, respecto a los cuales la idea es culminarlos con las peticiones que vayan llegando e ir llevando todos los expedientes "hasta el final" para que, en cuanto tengan habilitado el crédito de esos 3 millones, puedan llevarlo a efecto.

Al mismo tiempo, ha recordado que son subvenciones y que los ayuntamientos pueden ir actuando, de modo que será la diputación la que subvencione este tipo de actuaciones, sobre cuya tipología ha matizado que en su mayoría son inversiones derivadas de los efectos de esa borrasca, y que van desde la caída de un muro de una plaza de toros a los caminos que se hayan podido ver afectaados.

