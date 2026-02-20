La Diputación de Badajoz destina 490.000 euros en ayudas a 59 federaciones deportivas con actividad en la provincia

Encuentro de la Diputación de Badajoz con federaciones deportivas extremeñas. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha anunciado que la institución destinará este año 490.000 euros a ayudas dirigidas a 59 federaciones deportivas que desarrollan su actividad y ejecutan proyectos en municipios pacenses.

Se trata de una inversión que continúa creciendo de forma progresiva en los últimos años con el objetivo de ampliar el alcance del deporte en todo el territorio provincial. Al respecto, ha señalado que estas ayudas se enmarcan en la hoja de ruta marcada por los presupuestos provinciales, orientada a construir una provincia "más sostenible, inclusiva, dinámica y conectada", en la que el deporte desempeña un papel "fundamental" como herramienta para generar oportunidades, especialmente entre jóvenes y población infantil, y para reforzar la igualdad entre municipios.

Del Puerto ha mantenido este viernes un encuentro con las federaciones deportivas de Extremadura en el Hospital Centro Vivo, donde ha informado oficialmente de las subvenciones concedidas por la diputación provincial y ha reafirmado el compromiso de la misma con la promoción del deporte como motor de cohesión territorial, igualdad y desarrollo social en la provincia.

Al mismo tiempo, ha subrayado que la colaboración con federaciones, clubes y entidades deportivas resulta "esencial" para llevar la práctica deportiva a todos los rincones de la provincia, incluidos aquellos municipios donde hasta hace pocos años determinadas disciplinas eran inexistentes.

En concreto, la convocatoria ha permitido atender la totalidad de las solicitudes presentadas, beneficiando a 59 federaciones deportivas, que agrupan a 109.947 personas federadas, lo que representa cerca del 17 por ciento de la población provincial. Entre las novedades de esta edición, destaca la incorporación de la Federación de Petanca, que amplía la diversidad deportiva y contribuye a acercar nuevas modalidades a un mayor número de localidades.

Asimismo, la presidenta de la diputación ha puesto en valor la participación de la federación de deportes para personas con discapacidad intelectual, destacando su contribución al objetivo de avanzar hacia una provincia más inclusiva y accesible.

APOYO AL TEJIDO DEPORTIVO

Durante el encuentro, Del Puerto ha trasladado a las federaciones el reconocimiento de la institución provincial por su trabajo diario y ha garantizado la continuidad del apoyo de la diputación al tejido deportivo extremeño.

Al respecto, ha recordado que estas ayudas se complementan con otras líneas de actuación como las subvenciones nominativas, el respaldo igualitario a clubes femeninos y masculinos que compiten en la misma categoría y el desarrollo del Plan Estratégico Provincial de Dinamización Deportiva 2024-2027, actualmente en su fase final de ejecución, según indica la diputación en nota de prensa.

También ha defendido que el deporte constituye un derecho que las administraciones públicas deben garantizar para asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a su práctica en igualdad de condiciones, especialmente en el ámbito rural, y ha destacado su valor como elemento de salud, educación en valores, identidad colectiva y cohesión social.

El encuentro ha servido igualmente como espacio de convivencia y diálogo entre la diputación y las federaciones deportivas, reforzando la colaboración institucional para seguir impulsando una provincia "más activa, igualitaria y cohesionada a través del deporte".

En nombre de las federaciones han intervenido Carolina Méndez, presidenta de la Federación Extremeña de Triatlón, que ha señalado que estas subvenciones representan el "respaldo institucional al esfuerzo diario", y Francisco Núñez, presidente de la Federación Extremeña de Petanca, que ha apuntado que la ayuda servirá para seguir "potenciando la base, que es donde está el futuro".