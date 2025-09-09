Diputación de Badajoz financia exhumaciones de víctimas del franquismo en Segura de León, Fregenal y Puebla de Alcocer

BADAJOZ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes la subvención nominativa de 100.000 euros que ha recibido, por primera vez, la institución provincial de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, para financiar tres actuaciones en las localidades de Segura de León, Fregenal de la Sierra y Puebla de Alcocer.

Se trata de trabajos dirigidos a la exhumación de restos humanos e identificación genética relativos a víctimas de la represión política durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en los que se espera conocer la identidad de más de 150 víctimas.

Acompañada por la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio, Zoraida Hijosa, Del Puerto ha anunciado que el pasado mes de julio la diputación ha recibido esta subvención de 100.000 euros con los que se van a financiar estas actuaciones que, en el caso de Segura de León, consiste en trabajos de campo sobre una fosa que ya existe y que está localizada, donde se van a realizar medidas de seguridad y de estabilidad de las estructuras de la misma.

Así, en Segura de León se continuará con la exhumación en el cementerio municipal, donde el año pasado ya fueron recuperados nueve cuerpos, y ahora se abordará la parte pendiente de la fosa, con trabajos de seguridad, estabilización de la estructura y exhumación de los restos que aún se presumen, con una inversión de 50.000 euros.

Respecto a Fregenal de la Sierra, también se va a llevar a cabo la identificación genética y forense de restos humanos y, en este caso, consta de una fase de investigación de antecedentes, de extracción de muestras, análisis de laboratorios y conciliación de datos. Se estima la identificación de 55 cuerpos ya exhumados y la inversión será de 30.000 euros.

Mientras y con un importe de 20.000 euros, en Puebla de Alcocer se van a realizar las mismas actuaciones que en Fregenal, con un total de 42 cuerpos exhumados a identificar.

Raquel del Puerto ha precisado que, actualmente, están en el proceso de adjudicación de esos trabajos que, previsiblemente, se van a iniciar antes de que finalice este año y finalizarán en junio de 2026, a la par que ha detallado que esta subvención es la primera colaboración de la Diputación de Badajoz con la Secretaría de Estado de Memoria, tras la creación el pasado año del Servicio de Memoria Democrática en la institución provincial pacense.

COMPROMISO DE LA DIPUTACIÓN

No obstante, el compromiso de la diputación con la memoria democrática "no es nuevo" y ya se viene trabajando en otras actuaciones, por lo que esta refuerza el compromiso de la institución con la memoria democrática, la historia, el recuerdo y "sobre todo con el descanso de los extremeños y extremeñas que quieren saber qué pasó con sus familiares y que quieren darle un reposo, como cualquiera, a sus familiares y que puedan descansar en paz".

"Un compromiso que hoy hacemos firme y que más que nunca es necesario debido a esos ataques y esas acciones de la derecha y de la extrema derecha, que quieren distorsionar la historia, que derogan leyes y que las sustituyen por otras que distorsionan la historia", ha recalcado, junto con que "confunden a los ciudadanos haciendo ver cuestiones que no pasaron o que pasaron de una forma diferente a la realidad", como está ocurriendo en Extremadura con la Ley de Concordia que "quiere sustituir y quiere distorsionar" a la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Igualmente, ha recordado otras acciones de la diputación en esta materia, como el premio Arturo Barea, la colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), o la creación del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Premhex) junto a la Diputación de Cáceres, la Universidad y la Junta y cuyo futuro "está en el aire" a tenor de la falta de iniciativa de esta última a la hora de seguir adelante con el mismo y los proyectos asociados.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES

Por su parte, Zoraida Hijosa ha hecho hincapié en esta subvención nominativa para trabajos de identificación genética y de exhumaciones en Badajoz y que, como ya ha explicado Del Puerto, colaboran con las entidades locales, ante lo que considera "importantísimo" en el despliegue de políticas públicas de memoria democrática el hecho de contar con la colaboración de las mismas y tanto con la diputación pacense como con los ayuntamientos de estos tres municipios.

Tras los trabajos de exhumación llevados a cabo en dos de estos municipios y el trabajo "tan importante" que supone localizar y exhumar a las víctimas, que en total suman casi el centenar, "ahora" se tiene que "cerrar el círculo", lo cual es "muy importante" y pasa por la identificación genética de estos cuerpos, de manera tal que seguirán financiando tanto a Fregenal como a Puebla de Alcocer, a través de la diputación, si las cuantías no permitiesen la total identificación, aunque espera que sí se pueda.

De igual modo, ha recordado que también están colaborando con el Ministerio de Justicia en el despliegue del Banco Nacional de ADN, con el que todas estas exhumaciones e identificaciones serán "mucho más fáciles" a lo largo de todo el territorio, y ha recalcado la necesidad de afrontar, como también ha dicho Del Puerto, "las justas reivindicaciones de las familias" y de todas aquellas que llevan 80 años esperando recuperar a sus familiares.

"No podemos hacer otra cosa desde las instituciones públicas, desde el interés y desde el compromiso político y el compromiso democrático que tenemos en el Gobierno de España, que buscar y encontrar a esos familiares, a esas personas que fueron represaliadas por defender la libertad y por defender el régimen legal que había en la República", ha resaltado, junto con que "ahora" esperan entregarles a sus familias esos restos "debidamente identificados" en los casos de los dos primeros ayuntamientos.

Así, podrán darles "un digno sepulcro" y afrontar el duelo, al tiempo que ha recordado que la Ley de Memoria Democrática sienta las bases para desplegar estas políticas públicas de memoria y que están para eso, "para desplegar estas políticas, para seguir ejecutándolas, para acompañar tanto a las familias, a los familiares, al resto de administraciones públicas en este trabajo tan importante", así como para colaborar en todo lo que necesiten o con el tejido asociativo relacionado con la memoria.

NUEVA SUBVENCIÓN PARA 2026

También van a seguir financiando "todo lo que sea necesario para que todas las fosas de la provincia de Badajoz se puedan cerrar, y podamos cerrar el círculo y comenzar el duelo o cerrar el duelo, cada uno también como quiera hacerlo" y tras estos 100.000 euros de subvención de un Real Decreto aprobado el año pasado y adjudicado a mediados de este año, ha avanzado que tienen en tramitación otro con otra subvención nominativa para la Diputación de Badajoz.

De este modo, Zoraida Hijosa ha anunciado el compromiso del Gobierno para seguir financiando durante 2026 todas las actividades de memoria democrática en la provincia a través de la diputación, con un importe similar a la presente y en relación a lo cual ha señalado de las dos instituciones provinciales extremeñas su labor y compromiso con la democracia y "ese trabajo de memoria democrática" a la hora de "desplegar esas políticas que la Junta ha dejado de hacer".

"Ser la luz un poco en esta provincia, defender los derechos humanos, porque no nos confundamos, la memoria democrática se ancla en los derechos humanos, estamos aquí para hacer derechos humanos, para devolver a las familias sus familiares", ha concluido.