Diputación de Badajoz recibe provisionalmente 44,5 millones para nueve planes de actuación integrados de ayudas Feder

La Diputación Provincial de Badajoz ha resultado beneficiaria de 9 Planes de Actuación Integrados

BADAJOZ, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Badajoz ha resultado beneficiaria de nueve planes de actuación integrados presentados a la convocatoria de ayudas Feder.

Así, este viernes se ha publicado en el BOE la resolución de 1 de octubre de 2025 de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria para la asignación de senda financiera Feder a Planes de Actuación Integrados de Entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

La senda financiera Feder asignada provisionalmente a la diputación pacense asciende a 44.558.723,04 euros, siendo la tasa de cofinanciación del 85 por ciento y el total de inversión pública 52.422.027,10 euro.

El total de población cubierta por estos planes es de 252.627 habitantes, que representa algo más del 70 por ciento de la población residente en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Badajoz.

En nota de prensa, la Diputación de Badajoz recuerda que el pasado mes de febrero presentó 11 solicitudes de ayudas Feder a la convocatoria para la asignación de senda financiera a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, por algo más de 64 millones de euros y en torno a cinco millones de ayuda por cada plan.

De esta forma se daba cobertura al 83 por ciento de la población residente en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Badajoz.

Los Planes se enmarcan en las Agendas Urbanas y las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (Ediles) de las 11 áreas urbanas funcionales de la provincia, que cumplían los requisitos de la convocatoria, esto es, contar con un municipio de cabecera de entre 10.000 y 20.000 habitantes, siendo el número total de habitantes superior a 20.000 habitantes.

Y en el caso de las áreas urbanas flexibles, contar con un municipio de cabecera igual o superior a 5.000 habitantes y menor de 10.000 siendo el número total de habitantes igual o superior a 10.000 habitantes.

ÁREAS URBANAS FUNCIONALES SELECCIONADAS

En concreto, las áreas urbanas funcionales seleccionadas ha sido Campiña Sur, con Azuaga de cabecera y una población de 28.869 habitantes de los municipios de Llerena, Ahillones, Berlanga, Campillo de Llerena, Casas de Reina, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Llera, Maguilla, Malcocinado, Peraleda del Zaucejo, Puebla del Maestre, Reina, Retamal de Llerena, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre.

También, Lácara-Los Baldíos, con San Vicente de Alcántara, a la cabeza, una población de 19.947 habitantes integrada por los municipios de Alburquerque, Carmonita, Cordobilla de Lácara, La Codosera, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Puebla de Obando y Villar del Rey.

Asimismo, ha sido seleccionada La Serena, con Castuera como cabecera y una población de 25.846 habitantes, residentes en los municipios de Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, Capilla, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Zalamea de la Serena y Zarza-Capilla.

Igualmente, han sido seleccionados Municipios Centro, con Calamonte a la cabeza, una población de 23.888 habitantes de los municipios de Alange, Aljucén, Arroyo de San Serván, Don Álvaro, El Carrascalejo, La Zarza, Mirandilla, Oliva de Mérida, San Pedro de Mérida, Trujillanos, Valverde de Mérida y Villagonzalo.

Asimismo, Municipios Guadiana ha sido seleccionado, con Guareña como cabecera y una población de 15.791 habitantes integrada en los municipios de Cristina, Manchita, Medellín, Mengabril, Santa Amalia, Torrefresneda y Valdetorres.

También, el área de Montijo, con 41.099 habitantes e integrada por los municipios de Esparragalejo, Guadiana, La Garrovilla, Lobón, Puebla de la Calzada, Pueblonuevo del Guadiana, Talavera la Real, Torremayor y Valdelacalzada.

En la misma línea, ha sido seleccionada el área urbana funcional de Olivenza, con 30.474 habitantes, con los municipios de Alconchel, Almendral, Barcarrota, Cheles, Higuera de Vargas, Táliga, Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés y Villanueva del Fresno.

Además, ha sido seleccionada el área de Villafranca de los Barros, con 27.892 habitantes, con los municipios de Fuente del Maestre, Hinojosa del Valle, Hornachos, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del Prior y Ribera del Fresno.

Asimismo, Zafra, con 38.821 habitantes e integrada por los municipios de Alconera, Atalaya, Burguillos del Cerro, Calzadilla de los Barros, Feria, La Lapa, La Morera, La Parra, Los Santos de Maimona, Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez, Valencia del Ventoso y Valverde de Burguillos.

Las Ediles fueron elaboradas siguiendo las directrices de la Agenda Urbana Española y partiendo de la Agenda Urbana Provincial 2030 aprobada por el pleno de la Diputación el pasado 29 de febrero de 2024. Los proyectos planteados abarcan actuaciones en materia de digitalización y dinamización económica, energía y medio ambiente, inclusión social, patrimonio urbano, turismo y cultura.

El plazo de ejecución de los mismos finalizará el 31 de diciembre de 2029, siendo preciso justificar al menos un 20 por ciento de la ayuda a 31 de marzo de 2027. La Diputación de Badajoz asume la ejecución de los planes seleccionados, adelantando la inversión pública correspondiente y financiando íntegramente el 15 por ciento de financiación propia exigida por la convocatoria.