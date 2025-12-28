El DOE publica el decreto por el que se convoca la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura para el 20 de enero

Archivo - Imagen de archivo del hemiciclo de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el decreto de la presidenta por el cual se convoca la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura para el próximo 20 de enero de 2026 a las 10,00 horas.

Este decreto fue firmado el pasado 26 de diciembre por la presidenta en funciones, María Guardiola, una vez celebradas las elecciones autonómicas del 21D y finalizado el escrutinio general.

Por tal motivo, según indica el decreto y recoge Europa Press, procede convocar a la Asamblea electa para su sesión constitutiva, en los términos establecidos en los artículos 17.5 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 20 de la Ley 2/1987, de 16 de marzo, de elecciones a la Asamblea de Extremadura; 11.d) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 9.1 de la Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la Cámara en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2015.

Así, la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura electa se convoca para el día 20 de enero de 2026, a las 10,00 horas, en la sede del parlamento regional.