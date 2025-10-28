El DOE publica el decreto de la presidenta de disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones el 21 de diciembre

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este martes, 28 de octubre, el decreto de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de disolución de la Asamblea de Extremadura y de convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre.

Un decreto que la presidenta de la Junta de Extremadura firmó en la tarde de este pasado lunes, para la convocatoria de elecciones anticipadas ante la situación de "bloqueo" en Extremadura por la no aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2026.

Así, en virtud de este decreto que queda disuelta la Asamblea de Extremadura a partir de este mismo martes, 28 de octubre, y se convocan elecciones a la Asamblea de Extremadura en las provincias de Badajoz y Cáceres, que se celebrarán el domingo 21 de diciembre de 2025.

El número de diputados a elegir en estas elecciones por cada circunscripción electoral será de 36 en la provincia de Badajoz y 29 en la de Cáceres.

La campaña electoral, de quince días de duración, comenzará a las 00,00 horas del viernes 5 de diciembre de 2025 y finalizará a las 24,00 horas del viernes 19 de diciembre de 2025.

De acuerdo a este decreto, la celebración de las elecciones a la Asamblea de Extremadura se regirá por lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, la Ley 2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura, y la legislación de desarrollo. Disposición final única. Publicación y entrada en vigor.