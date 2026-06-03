La DOP Cereza del Jerte se une a la AECC para cambiar cerezas por cigarros por el Día Mundial sin Tabaco - DOP Cereza del Jerte

CÁCERES, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte se une a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en una iniciativa a pie de calle que consiste en intercambiar cigarros por cerezas, con motivo del Día Mundial sin Tabaco.

El objetivo de la acción es concienciar sobre la importancia de tener un estilo de vida saludable, alejado del tabaquismo y basado en el consumo de alimentos sanos, como las cerezas y las picotas.

Para la acción, la DOP Cereza del Jerte va a destinar un total de 80 kilos de cereza, lo que equivale a 1.000 cajas de degustación, que serán entregadas a los ciudadanos a cambio de sus cigarrillos.

La iniciativa ha arrancado esta semana con un evento celebrado en Coria (Cáceres) y, tras la presentación, se han repartido las primeras cerezas en la localidad extremeña. Además, la acción también se va a desarrollar en las localidades cacereñas de Casar de Cáceres y Miajadas este 3 de junio y concluirá en Sevilla el 10 de junio.

El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha subrayado la necesidad de fomentar hábitos de vida saludables mediante el consumo de alimentos naturales y de calidad, como las cerezas y picotas del norte de Extremadura, para "desplazar" conductas nocivas como el tabaquismo.

Por su parte, el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Ignacio Lucero, ha destacado que el tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo evitable de cáncer y responsable de una gran parte de los casos de esta enfermedad.

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