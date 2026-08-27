DOP Torta del Casar lidera un proyecto de 573.000 euros para avanzar en el estudio del cardo como coagulante

La DOP Torta del Casar lidera una investigación de 573.000 euros para avanzar en el estudio del cardo como coagulante - DOP Torta del Casar

CASAR DE CÁCERES, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar está al frente del proyecto de innovación e investigación CardunNext, financiado con 573.000 euros por la Unión Europea y el Gobierno de España, con el objetivo de seguir reforzando los estándares de excelencia y sostenibilidad en la elaboración de su queso.

Este proyecto, tiene como objetivo avanzar en el estudio del cardo Cynara cardunculus como coagulante, un ingrediente clave en la elaboración de la Torta del Casar.

CardunNext va a profundizar en la implantación de un modelo integral de cultivo, extracción y utilización de coagulantes vegetales procedentes del cardo para su uso en la elaboración de quesos amparados por figuras de calidad diferenciada, especialmente con denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida.

De esta manera, el programa abordará toda la cadena de valor del cardo, desde su producción, hasta la obtención y utilización del coagulante vegetal, que permite mejorar la homogeneidad y calidad del queso, así como facilitar su utilización por parte de las queserías.

En definitiva, el proyecto aspira a convertir este cardo, profundamente ligado a la tradición quesera, en una herramienta de innovación que contribuya a mejorar la sostenibilidad, rentabilidad y diferenciación comercial de la Torta del Casar, así como de otros quesos tradicionales de calidad.

Para la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, ejercer como representante del Grupo Operativo de CardunNext es una "oportunidad estratégica para avanzar en la protección y profesionalización del empleo de coagulante vegetal en la elaboración del queso amparado".

"Este proyecto nos permite unir tradición e innovación tecnológica para garantizar la máxima excelencia en cada pieza, facilitando el trabajo diario de nuestras queserías y reforzando nuestra competitividad en el mercado al mantener intacta la identidad de nuestro queso. Además, CardunNext no solo beneficia a la calidad final del producto, sino que consolida un modelo de producción más sostenible y eficiente de principio a fin, aportando un valor real a todo nuestro entorno rural", ha expresado el director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz.

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