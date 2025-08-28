Dos heridos tras salirse de la vía un coche en Palomas y quedar uno de ellos atrapado en su interior

Archivo - Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 81 y 77 años de edad, respectivamente, ha resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido este jueves cerca de la localidad pacense de Palomas.

El vehículo en el que viajaban se ha salido de la vía spbre las 11,10 horas en el kilómetro 2 de la carretera Ex-334, quedando atrapado en su interior uno de los dos ocupantes, según informa el 112 de Extremadura.

Tras ser rescatado y atendidos por los servicios de emergencia, han sido trasladados al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo, donde han ingresado en estado leve para ser atendidos de un trauma craneal leve y dolor lumbar, respectivamente.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, bomberos del consorcio provincial de la Diputación de Badajoz, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.