Ecologistas Extremadura recurre la prórroga de Almaraz y reclama que la región "deje de depender" de la central nuclear

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz, a 16 de febrero de 2026, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ecologistas Extremadura ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la Orden TED/864/2026, por la que el Gobierno central ha autorizado la continuidad de las unidades I y II de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.

La organización ecologista considera, a través de un comunicado, que la decisión supone prolongar "innecesariamente" un modelo energético que "debería ser sustituido progresivamente por energías renovables, almacenamiento y generación distribuida".

En su recurso, la asociación sostiene que la prórroga contradice el calendario de cierre previsto para Almaraz, que establecía el cese de la Unidad I en noviembre de 2027 y de la Unidad II en octubre de 2028.

Asimismo, denuncia el denominado "efecto tapón" que, a su juicio, puede provocar la permanencia de una gran instalación de generación de base en un sistema eléctrico que necesita incrementar su capacidad para integrar nueva generación renovable.

La organización también reclama que se valore adecuadamente el incremento de residuos radiactivos y combustible gastado asociado a la prolongación de la actividad de la central y cuestiona que la autorización se haya concedido "sin una nueva evaluación ambiental acumulativa de la extensión de su funcionamiento".

"APROVECHAR SU SOL

La organización prosigue calificando de "contradictorio" que la Junta de Extremadura defienda la continuidad de Almaraz mientras no realiza una apuesta "suficientemente ambiciosa" por instalar energía solar de autoconsumo en los propios edificios públicos de la Administración autonómica.

En este sentido, la organización recuerda que colegios, institutos, centros sanitarios, residencias, oficinas administrativas y otros edificios públicos presentan una característica especialmente favorable para el autoconsumo fotovoltaico: que una parte muy importante de su consumo eléctrico se produce durante las horas centrales del día, precisamente cuando la producción solar es mayor.

"Resulta difícil entender que Extremadura, una de las regiones con mayor recurso solar de Europa, siga sin aprovechar de forma mucho más intensa las cubiertas de sus edificios públicos. La Junta debería dar ejemplo y convertir cada cubierta pública adecuada en una pequeña central solar de autoconsumo", señala Ecologistas Extremadura.

APORTACIÓN FISCAL

Por otro lado, Ecologistas Extremadura cree que es "especialmente grave" que, al mismo tiempo que se reclama que Extremadura soporte "los costes y riesgos" asociados a la continuidad de la central, la Junta de Extremadura haya decidido "reducir progresivamente a la mitad el impuesto autonómico que pagan sus propietarias".

Al respecto, señala que la presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, anunció que el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medioambiente se reduciría progresivamente hasta el 50% en 2029. "Con los datos facilitados entonces por la propia Junta, la medida supondría que en 2029 las empresas propietarias pagarían unos 45,2 millones de euros menos que con la fiscalidad anterior. En 2025 la recaudación superaba los 80 millones de euros", afirma.

"Mientras se habla constantemente de lo que Almaraz aporta a Extremadura, hay que recordar también cuánto deja de aportar cuando la Junta decide rebajarle la fiscalidad a las empresas propietarias. Son decenas de millones de euros que podrían destinarse a servicios públicos, transición energética, almacenamiento, autoconsumo y desarrollo económico sostenible", señala Ecologistas Extremadura.

SEDES SOCIALES

Ecologistas Extremadura recuerda asimismo que la Central Nuclear de Almaraz pertenece actualmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy, con participaciones aproximadas del 53%, 36% y 11%, respectivamente.

Al respecto, la organización denuncia que Iberdrola mantiene su sede social en Bilbao, mientras Endesa y Naturgy tienen sus sedes sociales en Madrid.

Ante esta situación, Ecologistas Extremadura ha preguntado públicamente a PP y PSOE "qué ha quedado" de las promesas y reivindicaciones para conseguir que las grandes empresas vinculadas a Almaraz trasladaran sus sedes sociales a Extremadura.

"Si Almaraz es, como dicen PP y PSOE, una infraestructura tan estratégica para Extremadura; si las empresas propietarias consideran tan importante el territorio extremeño para mantener aquí una instalación que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos, ¿por qué sus principales centros societarios siguen estando fuera de Extremadura?", pregunta la organización.

Por último, la organización ecologista ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que envíen recursos contra la prórroga de Almaraz y utilicen "su capacidad de decisión como consumidores", valorando la posibilidad de "abandonar" como clientes "a las grandes compañías propietarias de Almaraz".