La exposición 'DeVagar entre bienais' acerca en Badajoz el arte contemporáneo de la Biale de Estremoz (Portugal)

Inauguración exposición en El Hospital Centro Vivo de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Vaquero Poblador de El Hospital Centro Vivo de Badajoz ofrece desde este pasado jueves, y hasta el 7 de junio, la exposición 'DeVagar entre bienais' conformada por obras que han pasado por la Bienal Internacional del Alentejo (Biale).

Según señala la Diputación de Badajoz en un comunicado, se trata de un evento cultural destacado en Estremoz (Portugal) enfocado en la sostenibilidad, la cultura local y la ruralidad, ofreciendo exposiciones de artistas nacionales e internacionales en distintas sedes cada dos años.

Así, esta exposición es un "espacio intermedio" entre las bienales donde "las ideas se procesan, los diálogos se profundizan y las narrativas artísticas se nutren de tiempo y reposo", según ha comentado el diputado de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, durante la inauguración celebrada este jueves, 9 de abril, un acto que ha contado con las actuaciones musicales de Nelson Conde y Sérgio Galoh.

Durante la inauguración, Cabezas ha agradecido la presencia de las autoridades portuguesas y la implicación de los directores y músicos, y ha puesto en valor la continua colaboración con la Diputación provincial. "Somos una institución abierta al mundo y por supuesto tenemos que estar abiertos a nuestros hermanos portugueses. La cultura y el arte no entienden de fronteras, por eso haber logrado traer la Biale hoy aquí es un auténtico placer", ha remarcado.

Por su parte, el director artístico de Biale, Carlos Godinho, ha afirmado que su objetivo es "que los artistas actúen como catalizadores y promuevan prácticas sostenibles, para demostrar que en el interior, en realidad, hay un centro diferente de pensamiento y acción". Y, en ese sentido, ha comentado que El Hospital Centro Vivo, y "estar en una capital tan cultural", hace "de esta escala en el camino, la mejor justificación".

De su lado, el alcalde de Estremoz, José Daniel Sádio, alcalde ha mostrado su satisfacción por las diferentes iniciativas que se promueven junto a la Diputación de Badajoz y ha hehco un alegato a favor de la cultura de interior, destacando la dificultad de consolidar proyectos tan importantes como la Biale.

Las creaciones que acoge la Sala Vaquero Poblador representa el arte portugués gracias a un elenco de artistas de Portugal y de otros países europeos, con la inclusión en esta ocasión de tres artistas pacenses invitados (José Luis Hinchado, José Macías y Alejandra Valero).