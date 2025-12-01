Extremadura conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida con una campaña centrada en el diagnóstico precoz

Cartel del Día Mundial de lucha contra el Sida de la Junta de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Servicios Sociales y el Servicio Extremeño de Salud (SES) se suman un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida que impulsa la Organización Mundial de la Salud cada 1 de diciembre para sensibilizar sobre la infección por VIH y promover la prevención y el diagnóstico temprano.

Bajo el lema 'Por salud. Por responsabilidad. Hazte la prueba del VIH', la campaña pone el acento en la importancia de conocer cuanto antes el estado serológico para acceder a tratamiento especializado y mejorar la calidad y esperanza de vida. El diagnóstico precoz no solo beneficia a nivel individual, sino que contribuye a frenar la transmisión del virus.

En Extremadura, según datos de la Red de Vigilancia Epidemiológica, 1.450 personas viven con VIH, de las cuales el 77 por ciento son hombres. De ellas, 568 han alcanzado ya la fase de enfermedad de sida y 882 se encuentran en otras fases de la infección.

En los últimos diez años se han declarado 295 casos, con una media anual de 30 infecciones. La principal vía de transmisión sigue siendo la conducta sexual sin protección, tanto heterosexual como homosexual, indica la Junta en una nota de prensa.

Para facilitar el acceso a la prueba, el sistema sanitario público extremeño realiza cada año unas 57.000 pruebas de VIH en centros de Atención Primaria y hospitales, a las que se suman otras 4.000 pruebas rápidas realizadas por otras entidades. En total, se llevan a cabo unas 61.000 pruebas anuales en la región.

Las pruebas pueden realizarse en centros sanitarios, farmacias comunitarias o a través de entidades como el Comité Antisida de Extremadura y la Fundación Triángulo, que ofrecen test rápidos de forma anónima y gratuita.

La campaña incluye actividades informativas en diferentes localidades que se han realizado desde la pasada semana y se enmarca en el Plan de Acción sobre el VIH-sida y otras ITS en Extremadura 2023-2030, que refuerza la prevención, el diagnóstico y la atención integral.

La administración desea mostrar su agradecimiento a la labor de todas las entidades implicadas, entre ellas el Comité Ciudadano Antisida de Extremadura, por su compromiso y trabajo constante en la prevención y el acompañamiento a las personas afectadas.