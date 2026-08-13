Extremadura cuenta con 63 empresas certificadas como socialmente responsables

La directora general de Trabajo, Pilar Bueno Espada, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta con un total de 63 empresas certificadas como socialmente responsables, que impactan directamente en cerca de 9.400 trabajadores, unas cifras que la administración autonómica quiere aumentar.

La directora general de Trabajo, Pilar Bueno Espada, ha dado a conocer estos datos este jueves y ha señalado que, tras ellos, hay "algo más importante" como es el hecho de la existencia de organizaciones que quieren mejorar, que son competitivas y que han entendido que el futuro pasa por integrar "criterios sociales, ambientales y de buen gobierno" en su gestión diaria.

Al respecto, Bueno ha valorado la apuesta de la Junta por ayudar las empresas extremeñas a incorporar la responsabilidad social en su gestión de forma "práctica, sencilla y útil" y una de las herramientas más importantes es la autoevaluación del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial u Observatorio ORSE.

Gracias a la misma, las organizaciones pueden conocer cuál es su grado de compromiso con la responsabilidad social e identificar oportunidades de mejora.

Así, a través de esta herramienta, las empresas pueden analizar aspectos como las relaciones laborales, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad ambiental, la transparencia, el impacto social de sus actividades y la relación con clientes y proveedores y que luego serán verificados por un auditor.

ORSE ofrece a las empresas un "diagnóstico objetivo" y una hoja de ruta para seguir avanzando e incorpora los principales estándares nacionales e internacionales en materia de responsabilidad social y sostenibilidad para facilitar una adaptación a los nuevos requisitos europeos en política de sostenibilidad y de responsabilidad social.

Pilar Bueno también ha remarcado que la Junta apuesta por un reconocimiento público de las empresas que destacan por su compromiso y, para ello, se cuenta con la certificación como empresa socialmente responsable de Extremadura que no es solo un "distintivo institucional, es una garantía de confianza".

Dicha acreditación reconoce que una organización incorpora principios de sostenibilidad, de ética, de transparencia, de buen gobierno y respeto hacia las personas y el entorno y su forma de gestionar las empresas.

La certificación fue incorporada en la Ley 15/2010 de RSE en el año 2010 y desarrollada posteriormente en un decreto de 2013, un marco normativo "pionero en España" que permitió que, tras la puesta en mancha de la herramienta ORSE en el 2015, las primeras empresas certificadas aparecieran en el año 2016.

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