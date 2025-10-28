Extremadura estará en aviso naranja este miércoles por precipitaciones que pueden superar los 80 litros en 12 horas

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por lluvia, viento y tormentas que afectarán a toda la comunidad autónoma de Extremadura este miércoles, 29 de octubre, con precipitaciones acumuladas que pueden superar los 80 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas en muchos puntos de la geografía regional.

En concreto, esta situación de aviso naranja se dará en toda la provincia de Badajoz así como en Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres. En estas mismas zonas también estarán bajo nivel de riesgo importante por acumulaciones de 30 litros en menos de una hora.

Los avisos se irán activando a lo largo de la mañana, desde las 9,00 horas, y permanecerán en vigor hasta el final hasta las 24,00 horas, según la previsión de la Aemet.

En el resto de la provincia de Cáceres se activarán avisos de nivel amarillo, ante el riesgo de precipitaciones de 15 litros en menos de una hora, y acumulaciones que varían entre los 40 y los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Igualmente, se activarán avisos amarillos por vientos en Barros y Serena y Sur de Badajoz, por rachas máximas de 70 kilómetros por hora, entre las 9,00 y las 20,00 horas, a los que se suman otros por tormentas que también afectará a las Vegas del Guadiana, entre las 00,00 y las 20,00 horas.