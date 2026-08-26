Extremadura no asistirá a la Sectorial de Infancia de este jueves sobre menores en Ceuta y rechaza "cualquier reparto"

Archivo - El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha remitido una segunda carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que comunica que la comunidad no asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este jueves, 27 de agosto.

Fernández reclama, además, que conste en acta el rechazo de la Junta de Extremadura al acuerdo propuesto por el Gobierno de España y a "cualquier reparto" de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta hacia la comunidad autónoma.

De igual modo, anuncia que la Junta de Extremadura impugnará judicialmente aquellos expedientes que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos, y exige al Gobierno central que cumpla previamente con sus competencias en materia de extranjería.

El vicepresidente recuerda, en este punto, que "corresponde al Estado" resolver la situación de estos menores y realizar una "valoración individualizada de cada expediente antes de plantear cualquier traslado a otra comunidad autónoma".

Cconsidera, también, que el Gobierno de España debe abordar primero la situación existente en Ceuta y "garantizar la seguridad" de los menores antes de plantear nuevos repartos territoriales, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

(((Más información en Europa Press)))