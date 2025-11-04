Extremadura permanecerá este miércoles en alerta amarilla por tormentas

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este miércoles, 5 de noviembre, la alerta amarilla por lluvias en la provincia de Cáceres, así como en las comarcas pacenses de las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, mientras que toda la región estará en alerta amarilla por tormentas.

La alerta se activará a las 10,00 horas de este miércoles y permanecerá hasta las 22,00 horas, cuando según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en una hora en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, y sur de Badajoz alcanzará los 20 litros por metro cuadrado, mientras que en la zona pacense de La Siberia extremeña y en la provincia de Cáceres la acumulación será de 15 litros por metro cuadrado.

Con respecto a la alerta amarilla por tormentas, el 112 Extremadura ha especificado que existe la posibilidad de que puedan producirse episodios de intensidad superior de forma puntual, y no se descartan rachas de vientos fuertes o muy fuertes y granizo.

Ante esta previsión, el 112 Extremadura recomienda a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus municipios, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas, no estaciones en cauces secos ni en las orillas de los ríos, y mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

Asimismo, en caso de emergencia contactar con el 112 Extremadura.