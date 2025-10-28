Extremadura registra 245.431 pensiones en octubre, un 2,1% más anual, con una cuantía de 1.112,45 euros, un 5,1% más

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una señora mayor camina por una calle de Madrid - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Extremadura se ha situado en 245.431 en octubre, un 2,1 por ciento más que hace un año, con una cuantía media de 1.112,45 euros, un 5,1 por ciento más en la comparativa interanual, y por debajo de la media nacional que alcanza los 1.315,51 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Las pensiones de jubilación han sido las más numerosas, con 143.911 pensiones y una cuantía media de 1.277,71 euros; seguidas de las de viudedad, con 59.022 pensiones y una media de 855,65 euros, y las de incapacidad permanente, con 31.201 y una cuantía de 1.037,77 euros.

Tras ellas, están las de orfandad, con 9.105 pensiones y una media de 522,47 euros, y las de a favor de familiares con 2.192 pensiones y una cuantía media de 690,64 euros.

En el conjunto del país, la Seguridad Social ha destinado en el presente mes de octubre la cifra récord de 13.675,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,05 por ciento más que en igual mes de 2024, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina de octubre incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8 por ciento con carácter general, y de entre el 6 por ciento y el 9 por ciento para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de octubre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.999,2 millones de euros, un 6,01 por ciento más que en octubre de 2024.

Al pago de pensiones de viudedad se han destinado 2.199,5 millones de euros (+4,09% interanual), mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.262,8 millones (+10,26%); la de orfandad, a 177,7 millones de euros (+3,92%) y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,6 millones (+6,29%).

En total, la Seguridad Social ha abonado en octubre un total de 10.397.372 pensiones, un 1,55 por ciento más respecto al mismo mes de 2024, a 9.405.352 millones de personas, un 1,51 por ciento más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) ha alcanzado los 1.315,3 euros mensuales en octubre, lo que representa un aumento del 4,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

