Extremadura suma su sexta Bandera Sendero Azul tras la concesión al de la Dehesa en Herrera del Duque

Mirador del Puerto Peña en Talarrubias. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha concedido el galardón Bandera Sendero Azul 2026 al Sendero de la Dehesa en Herrera del Duque, distintivo que han revalidado los cuatro Caminos Naturales Vías Verdes de Extremadura y el sendero Desfiladero del Ruecas en Cañamero.

El sendero de la Dehesa parte de Herrera del Duque y ofrece una amplia panorámica del patrimonio natural de La Siberia. El recorrido cuenta con numerosos puntos de observación de fauna, donde es habitual avistar ganado ovino y aves como la cigüeña negra, el buitre negro o el águila imperial reflejo de la rica biodiversidad que caracteriza a este entorno.

El itinerario culmina en un enclave excepcional: la Playa de Peloche, un paraje único reconocido con Bandera Azul, por la calidad de sus aguas, servicios e instalaciones, informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Por otra parte, el sendero Desfiladero del Ruecas, ubicado en el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, revalida este sello por segundo año consecutivo y los cuatro Caminos Naturales Vías Verdes de Extremadura, renuevan el distintivo por tercer año seguido.

Se trata de la Vía Verde de la Plata, que atraviesa el Valle del Ambroz y llega a Plasencia; la Vía Verde de Monfragüe, en Malpartida de Plasencia, en plena Reserva de la Biosfera de Monfragüe; la Vía Verde Vegas del Guadiana, entre Villanueva de la Serena y Logrosán, y la Vía Verde de La Jayona, en la Campiña Sur de Badajoz.

Asimismo, el Mirador de Puerto Peña en Talarrubias, pasa a formar parte de la red de Senderos Azules, aunque en esta edición no obtiene el galardón.

La integración en la red implica asumir un compromiso de mejora permanente del itinerario, fomentando actividades de educación ambiental, interpretación del patrimonio, acciones de conservación y voluntariado, dirigidas tanto a visitantes como a la población local.

PROGRAMA SENDERO AZUL

El galardón Sendero Azul, impulsado por ADEAC, distingue aquellos itinerarios que destacan por su excelencia ambiental y su contribución al uso sostenible del territorio. En 2026, un total de 194 senderos de toda España han obtenido este reconocimiento, consolidando la iniciativa como un referente en la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico.

El citado programa reconoce senderos y caminos que cumplen exigentes criterios de calidad, estructurados en cuatro grandes categorías: características del trazado; información, señalización e infraestructuras; conservación y gestión del patrimonio natural y cultural, y uso público y disfrute.

ADEAC promueve un turismo activo y saludable, fomenta el respeto por el entorno natural y cultural, y contribuye a la desestacionalización del turismo, facilitando el disfrute de recursos naturales y culturales durante todo el año.