Los extremeños reducen un 19,4% sus viajes por la región en 2025, pero los aumentan un 9,6% a otras comunidades

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MÉRIDA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La población residente en Extremadura redujo un 19,4% los viajes que realizó dentro de la propia región en 2025, hasta los 1,05 viajes, aunque aumentaron un 9,6% los realizados a otras comunidades autónomas, hasta casi rozar los dos millones de viajes.

Son datos recogidos en la Encuesta de Turismo de Residentes que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, los extremeños viajaron un 2,65% menos en 2025 dentro de España, con 3,02 millones de viajes frente a los 3,10 millones de 2024.

Según la estadística, la duración media de los viajes que los extremeños realizaron dentro de la región fue de 2,66 días, un 5,0% menos que en 2024. A otras comunidades, las visitas se prolongaron 4,24 días de media, con una ligera reducción del 0,78%. En total, las pernoctaciones en Extremadura alcanzaron los 2,8 millones (-23,5%), mientras que en el resto de regiones aumentó un 8,75%.

En cuanto al gasto, los extremeños se gastaron 141,7 millones de euros en 2025 en viajar por Extremadura, un 17,28% menos frente al año anterior. En cambio, aumentaron un 14,66% el gasto que realizaron en otras regiones, hasta los 705,4 millones de euros.

Por persona, cada extremeño se gastó de media 134,08 euros en sus viajes por la comunidad autónoma, un 2,66% más entre 2025 y 2024. Este concepto aumenta un 4,61% cuando se trata de otras comunidades: en total, los residentes en Extremadura se dejaron 358,85 euros de media en sus visitas a otras regiones.

El gasto medio diario por persona fue de 50,33 euros en 2025 en los viajes por el interior de Extremadura, un 8,16% más. En el caso de otras regiones, este gasto se eleva hasta los 84,71 euros, un 5,44% más de un año a otro.

La encuesta del INE también muestra que el número de viajes de residentes en otras comunidades autónomas fue de 2,7 millones en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024. Sin embargo, se incrementó un 4,4% la duración media de estas visitas, hasta los 5,05 días y el gasto total registró una ligera subida de 0,37%, hasta los 733,4 millones de euros.