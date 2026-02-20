Fallece un hombre tras caer desde un tejado en un fábrica de piensos en Puebla de Alcocer (Badajoz)

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha fallecido tras caer este viernes, día 20, desde un tejado en una fábrica de piensos en Puebla de Alcocer (Badajoz).

El suceso, que está pendiente de determinar como accidente laboral, ha tenido lugar sobre las 12,00 horas en una fábrica de piensos ubicada en Camino Laguna, en Puebla de Alcocer, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han trasladado una unidad medicalizada del SES, medios del Punto de Atención Continuada de Puebla de Alcocer, una patrulla de la Guardia Civil, y un técnico de guardia de Inspección de Trabajo.