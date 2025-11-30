Fallece un motorista de 27 años en un accidente en la avenida de Elvas de Badajoz

Publicado: domingo, 30 noviembre 2025 9:47

   BADAJOZ, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 27 años ha fallecido este domingo en un accidente en la Avenida de Elvas de Badajoz.

   El siniestro se ha registrado a las 2,30 horas de esta madrugada y hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada y una patrulla de la Policía Local.

   Los sanitarios movilizados no han podido hacer nada por salvar la vida del joven, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

