Fallece un motorista de 27 años en un accidente en la avenida de Elvas de Badajoz

BADAJOZ, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 27 años ha fallecido este domingo en un accidente en la Avenida de Elvas de Badajoz.

El siniestro se ha registrado a las 2,30 horas de esta madrugada y hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada y una patrulla de la Policía Local.

Los sanitarios movilizados no han podido hacer nada por salvar la vida del joven, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.