Un fallecido tras la colisión de dos vehículos en Torrefresneda (Badajoz), que obliga a cortar la A-5

Archivo - Aviso del 112 de precaución por un accidente de tráfico - 112 EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida grave en la colisión de dos vehículos en la autovía A-5, a su paso por el término municipal de Torrefresneda, en la provincia de Badajoz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

El siniestro, ocurrido en el punto kilométrico 319 de la A-5, ha obligado a cortar la carretera al tráfico, por lo que se ha habilitado un desvío por San Pedro de Mérida.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso del accidente a las 5.36 horas y se han activado efectivos sanitarios, de Guardia Civil, bomberos de Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de Badajoz y efectivos de emergencias de la autovía A-5.