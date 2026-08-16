Un fallecido y cuatro heridos en un accidente múltiple en la N-523 cerca de Badajoz

BADAJOZ 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y cuatro han resultado heridas en un accidente múltiple en la carretera N-523 que une Badajoz con Cáceres.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el accidente se ha producido en el kilómetro 77 de la carretera nacional, a la altura del 'Tiro de Pichón', en torno a las 15,50 horas. En total, se han visto implicados tres vehículos.

Las cuatro personas han sido sufrido heridas de carácter leve, según agregan las mismas fuentes.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ya instruye las diligencias del incidente.