El Faro de Badajoz celebra el evento canino 'PerriGlam' con una charla, talleres y un desfile de moda perruna

BADAJOZ, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial El Faro de Badajoz celebra desde este jueves, 6 de noviembre, y hasta el sábado día 8 el evento 'PerriGlam', dedicado al mundo canino que contará con charlas, talleres familiares y un desfile de moda perruna.

Con la colaboración de DogInquieta, este evento 'pet-friendly' también contará con la participación de las asociaciones Hocicos de Colores, Amor Animal y Adana, que promoverán la adopción responsable y la concienciación sobre el bienestar animal.

La acción dará el pistoletazo de salida hoy a las 17,30 horas, con una masterclass impartida por la Escuela Canina Terracan en la que se compartirán consejos prácticos para realizar planes de compras 'pet-friendly' de forma adecuada y a la vez divertida.

El viernes será el turno para la moda perruna, mediante un taller práctico que enseñará a los amantes perrunos a enriquecer los looks de sus mascotas mediante divertidos accesorios diseñados para ellos, en el que Cuca, conocida en redes sociales como @mim_by_qk, será la encargada de enseñar a los asistentes a diseñar y confeccionar complementos para sus mascotas, guiándoles durante todo el proceso.

La actividad se desarrollará de 17,30 a 19,30 horas en cuatro sesiones de 30 minutos, con plazas limitadas que se pueden reservar a través de la app El Faro Club.

Tanto la charla de jueves como los talleres de moda de mañana viernes se celebrarán en el interior de la galería comercial, frente a Alvaro Moreno.

El broche de oro llegará el sábado con el gran desfile y el concurso canino, en el que los perretes desfilarán sobre la pasarela con su propio estilo, una competición que contará con un jurado profesional se articula en cuatro categorías, que serán el más original, el que vaya más a juego con su dueño, el look más ecológico y el estilo más extremeño.

El ganador de cada categoría recibirá un set multiproducto de Kiwoko, una tarjeta regalo valorada en 100 euros para gastar en El Faro y algún detalle sorpresa más, además de convertirse en los embajadores 'DogStyle' del centro comercial, lo que les dará derecho a participar en próximas campañas o aparecer en las redes sociales del centro, entre otros beneficios.

Desde la gerencia del centro comercial El Faro han explicado que "este encuentro está abierto a todas las familias y amantes de los animales de la región para disfrutar de tres jornadas de formación, creatividad y moda". "Bajo nuestra filosofía de ser un espacio 'pet-friendly' y concienciado con el mundo animal, invitamos a los participantes a asistir acompañados de sus mascotas".