La Feria de Apicultura y Turismo convierte a la comarca cacereña de Las Hurdes en "capital de la miel"

La cita se celebra en Caminomorisco del 7 al 9 de noviembre con concursos, talleres y exposiciones

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 7 (EUROPA PRESS)

La localidad cacereña de Caminomorisco se ha convertido, un año más, en la "capital de la miel" con la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes (Apithur), que se celebra del 7 al 9 de noviembre con un programa de actividades que van desde demostraciones de cocina en vivo hasta degustaciones de productos apícolas y hurdanos, pasando por charlas técnicas y divulgativas, actuaciones folclóricas, talleres infantiles, concursos y actividades para todos los públicos.

En esta undécima edición de la feria destaca la candidatura de Las Hurdes a Patrimonio Mundial Unesco como Paisaje Cultural, en la que están trabajando las instituciones extremeñas y agentes sociales del territorio.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha participado este viernes en la apertura de Apithur, donde ha resaltado que se trata de "un encuentro que se ha consolidado como una cita imprescindible para estos sectores y como un punto de encuentro entre productores, profesionales, visitantes y amantes de la naturaleza".

"Las Hurdes, todos los aquí presentes lo podemos corroborar, es una comarca singular, rica en patrimonio natural, cultural y humano. Su paisaje, su historia y su modo de vida conforman una identidad única que se refleja también en dos de sus grandes pilares económicos: la apicultura y el turismo", ha ensalzado.

Del mismo modo, ha incidido en que "la apicultura es mucho más que una actividad productiva" porque es "una forma de entender el territorio, de cuidar el medio ambiente y de mantener vivos nuestros ecosistemas". Las abejas "son esenciales para la biodiversidad y para el equilibrio de la agricultura, y el trabajo de los apicultores garantiza no sólo la calidad de nuestra miel, sino también la salud de nuestros campos", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que Extremadura tiene "una larga tradición apícola" y ha alabado la "calidad" de las mieles de la región que son muy reconocidas. "Junto a ello, el turismo rural y de naturaleza encuentra en Las Hurdes uno de sus mejores ejemplos. Aquí el visitante descubre autenticidad, paisaje, gastronomía y hospitalidad", ha destacado.

Finalmente, ha asegurado que Apithur es "una ventana abierta al futuro, porque une tradición y modernidad, identidad y proyección, territorio y oportunidad"; por ello ha felicitado a la organización, a los ayuntamientos de la comarca y a todos los implicados en la misma.

En la inauguración de Apithur también ha participado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la alcadesa de Caminomorisco, Noelia Martín Cervigón.

IMPLICACIÓN Y COMPROMISO

Morales ha reiterado la "implicación" y el "compromiso" de la Diputación de Cáceres con esta feria, "algo tan innovador y tan tradicional, algo que genera tanto empleo, algo que asienta población al territorio como es la apicultura y el turismo"

"Esta feria se ha convertido en un referente nacional e internacional y la Diputación de Cáceres está apostando para que el sector apícola pueda acudir al evento internacional Apimonda que se celebra cada dos años. Es un compromiso real de la Diputación que está trabajando para dar sentido , vida y actividad a nuestros pueblos de la provincia de Cáceres y, en este sector, somos referentes a nivel regional, nacional e internacional", ha dicho.

Morales ha extendido su apoyo y compromiso a todo el sector productivo porque "ayudar a la gente que vive en el campo es ayudar a la provincia y mantener la actividad viva en los pueblos" y ha agradecido a los empresarios que apuestan su dinero para generar empleo.

Por su parte, la alcaldesa de Caminomorisco ha dado la bienvenida a los asistentes y sus primeras palabras han sido para todas las personas que han trabajado en la extinción de incendios de este verano, agentes y cuerpos de seguridad y de bomberos. También ha tenido un cariñoso recuerdo para quien desde el minuto cero apostó por la feria, "el que fuera presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara", ha recordado.

Tras la inauguración las autoridades y todos los asistentes han visitado numerosos stands de una feria que crece año tras año. En concreto, la Diputación de Cáceres está presente con un stand propio para reforzar la visibilidad de la oferta turística de la provincia y como espacio que ofrece también la posibilidad de establecer contactos con agentes del sector apícola, turístico y agroalimentario que contribuyan a la dinamización del territorio.

MESAS TÉCNICAS

En la jornada de este viernes los 'Acuerdos de Merco Sur, Ucrania, Aranceles, Comercio Internacional' han centrado el debate en la Mesa técnica apicultura. Un espacio en el que intervendrán Sandra Santos Ocaña, del Ministerio de Agricultura (PAC 2028-2033) que se centrará en 'Problemáticas del comercio en general'; Víctor Collado, Cooperativas Agroalimentarias Nacional con 'La Pac 2028-2033' y Juan Eloy Rodríguez Ucedo, director general de la PAC.

Será ya en jornada de tarde, a partir de las 17,15 horas, cuando se presente el trabajo que se viene realizando para la candidatura de Las Hurdes a Patrimonio Mundial Unesco, Paisaje Cultural. Presentación que correrá a cargo de la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán y del presidente de Adic Hurdes, José Luis Azabal Hernández.

Posteriormente se presentarán el libro 'Chek-in al éxito' de Jorge Villar Guijarro y el Carnaval Hurdano, Fiesta de Interés Turístico Regional.

Ya el sábado, día 8, las mesas técnicas versarán sobre 'Cría de abejas reinas y producción jalea real', a las 11,00 horas, a cargo de Gillés Fert, apicultor profesional y bajo el título genérico de 'Mujer y Apicultura', a partir de las 17,00 horas, en la intervendrán María Paz Perdigón Florencio, de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura que hablará sobre 'Derivados bacterianos y resultados. Neoapis', y David Risco Pérez, veterinario de la Universidad de Extremadura.

Las notas musicales las pondrán los grupos Enverea Folk, el viernes 7 a partir de las 22,00 horas; el sábado actuará 'Tras la era', a las 12,00 horas, y Acetre a las 22,00 horas; y el domingo le llegará el turno al grupo Fontanika Folk, a las 12,00 horas.