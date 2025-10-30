La Feria de Empleo y Emprendimiento conecta en Cáceres la oferta y la demanda del mercado laboral

Autoridades en la Feria de Empleo y Emprendimiento que se celebra en el Palacio de Congresos de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

Empresas y demandantes de empleo de varios sectores se dan cita en el Palacio de Congresos

CÁCERES, 30 Oct. (EUROPA PRESS) - La Feria de Empleo y Emprendimiento se celebra este jueves en el Palacio de Congresos de Cáceres como un lugar de encuentro que busca acercar la oferta y la demanda laboral en la región, favoreciendo la inserción real en el mercado de trabajo.

El evento ha tenido una gran acogida, con más de 1.000 inscripciones entre ponencias y talleres, 128 empresas colaboradoras, 54 ofertas de empleo presentadas, 46 directas y 10 bolsas de trabajo, y 408 currículums entregados por demandantes de empleo.

La feria incluye talleres prácticos para mejorar la empleabilidad, como la preparación de entrevistas, elaboración de currículums y orientación sobre itinerarios formativos que garantizan la inserción laboral.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, ha inaugurado esta feria, organizada por el Sexpe, que pretende "conectar talento y oportunidades", ha dicho.

En la feria se pueden encontrar ofertas de todo tipo de sectores, como el de servicios, construcción, agricultura o comercio, que son "los sectores donde más demanda hay", ha explicado el consejero, que ha apuntado que también se presentan en la feria ofertas en mantenimiento industrial, electricidad, o electrotecnia.

"Estos son perfiles muy demandados y entendemos que un mensaje que queremos trasladar desde la Junta de Extremadura es que hay empleos o formación que termina en inserción laboral. Entonces, si una persona no tiene una vocación muy marcada, pues puede ser interesante", ha incidido Santamaría, que ha insistido en que este evento sirve de escenario para que "el Servicio Extremeño Público de Empleo sea el lugar donde las empresas encuentren los perfiles que necesitan y donde los extremeños y extremeñas hallen oportunidades para trabajar o mejorar su empleabilidad".

En declaraciones a los medios antes de la inauguración, el consejero ha subrayado el contexto positivo del mercado laboral extremeño, con cifras en torno a los 65.000 desempleados, la cifra más baja registrada en Extremadura, con 10.300 demandantes menos en el último trimestre, 7.000 trabajadores más en el último año, siendo Extremadura la segunda comunidad que más empleo crea en España.

"Este avance es mérito de autónomos y empresarios, y nuestro compromiso es seguir trabajando para reducir el desempleo y ayudar a las empresas a cubrir sus necesidades de personal", ha afirmado.

La iniciativa se enmarca en las acciones del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), que ya dispone de la herramienta 'Sexpe Emplea', destinada a facilitar la intermediación laboral y la conexión directa entre empresas y demandantes.