La Feria Espiga abre sus puertas en Badajoz dedicada al producto y el sector agroalimentario extremeños

Inauguración de la FEria Agroalimentaria Espiga - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural de Extremadura ha abierto este viernes, 16 de octubre, sus puertas en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), donde se celebra hasta el próximo martes 20 dedicada al producto y al sector agroalimentario extremeños con los cocineros Toño Pérez y Dani García como embajadores.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado en su intervención la evolución de esta cita de su primera edición a la actual, que ocupa 6.000 metros cuadrados de superficie y cuenta con la presencia de 130 empresas y 80 cocineros participantes en sus distintas actividades, que van desde showcooking a catas, degustaciones o concursos como el Campeonato de España de Cocina y Repostería; todo ello dirigido a potenciar el producto extremeño.

En relación a este último y el sector agroalimentario, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha detallado que, en Extremadura, el sector que "tira" y supone el motor económico de la comunidad es "sin duda alguna" el agroalimentario, que representa un 20 por ciento del empleo de la región, factura 4.200 millones de euros y exporta más del 50 por ciento de lo que se produce.

Mientras, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que Extremadura es una "gran tierra" de productores y cocineros y la evolución y consolidación de la Feria Espiga, cuya programación incluye cerca de 50 actividades, además de catas, degustaciones y demostraciones gastronómicas. Entre ellas figuran sesiones de cocina en directo, encuentros entre profesionales, charlas sobre gastronomía y producto, talleres infantiles y propuestas relacionadas con las rutas gastronómicas de Extremadura.

Uno de los principales atractivos será la presencia de reconocidos profesionales de la cocina, que compartirán sus experiencias y conocimientos con los asistentes en esta feria que contará con la participación de todas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura, junto con empresas agroalimentarias, productores, profesionales de la hostelería y representantes de diferentes ámbitos de la cadena alimentaria.

Junto a su dimensión gastronómica, la organización quiere reforzar el carácter empresarial del encuentro, que contará con la presencia de grandes cadenas de distribución y permitirá establecer contactos comerciales entre productores, empresas y potenciales compradores, con acciones como una misión comercial inversa con compradores nacionales e internacionales y empresas extremeñas.

NUESTROS PRODUCTOS, NUESTRO ORIGEN

Urbano Caballo ha señalado que este viernes "como quien no quiere la cosa" inician la III Feria Espiga, que "no se parece en nada a la primera" en la que no tenían números, ni estadísticas, ni sabían lo que iban a encontrarse, tras lo que ha valorado que los proyectos salen adelante cuando la gente está "convencida" de que son "buenos" y "arrima el hombro" en conjunto, como así se demuestra con esta nueva edición, que confía en que tenga más recorrido y siga siendo un éxito para promocionar los productos extremeños, que es el "único" fin con el que se creó.

"Cuando vamos al Salón del Gourmet somos uno de los 50.000 que estamos allí, pero aquí están nuestros productos, está nuestro origen, y eso tenemos que hacerlo diferenciar y la gente lo aprecia", ha puesto en valor, para resaltar el nivel de los expositores y dar las gracias a Toño Pérez en su tercer año como embajador de la feria, en esta ocasión junto al cocinero andaluz Dani García, y el trabajo del equipo de Caja Rural con la directora general, Rocío Morales, y la gerente del Fondo de Educación y Promoción, María Navarro, al frente.

A continuación, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que Ifeba pone a disposición sus instalaciones para una nueva edición de la Feria Espiga, ante lo que agradece la elección de la ciudad y que sea una parte protagonista de este evento que es del conjunto de Extremadura y que engloba a todos los productores de la región, a la industria agroalimentaria y a grandes profesionales de la restauración, de la distribución y que "en definitiva hacen que lo que se produce en nuestro campo llegue a nuestras mesas".

"Es un trabajo coral, un trabajo que involucra a muchas personas y que, desde luego, nos permite poder a día de hoy decir con orgullo que Extremadura es una gran tierra de productores y es una gran tierra de cocineros, aquí se come bien y se nota", ha ensalzado, para destacar el valor de esta feria y su capacidad de reunir a los responsables de los consejos reguladores de DOP e IGP, a la vez que crece y genera valor a los productores, al ser capaz de atraer a importadores de todo el mundo, que conocen a los productores y el propio producto en origen testando su calidad.

Finalmente, Abel Bautista ha hecho hincapié en los 6.000 metros cuadrados de superficie de esta tercera edición donde "se concentra lo mejor del sector agroalimentario de Extremadura, que es lo mismo que decir que es lo mejor del sector agroalimentario de toda España". Hoy en día los productos extremeños se pueden encontrar en países de todo el mundo, ha ensalzado, junto con que la región ha pasado de ser "la despensa a granel del resto de España" a que se transforme en la región, donde se queda el valor añadido.

Esto último, ha remarcado, es fruto del trabajo de personas concentradas en esta feria, como agricultores, ganaderos, comercializadores o distribuidores. Así, la región tiene DOP e IGP y "una imagen consolidada que hay que aprovechar", porque para que esos productos puedan ser degustados y que Toño y Dani "puedan hacer su magia" en las cocinas de sus restaurantes hace falta que "toda esta gente hagan su trabajo", un sector que "merece" apoyo y sin el que la región no sería la misma.