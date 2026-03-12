La Feria de Mérida se celebrará del 1 al 6 de septiembre repitiendo formato con actividades en distintos espacios

Imagen de archivo de la Feria de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Mérida de este año 2026 tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre, tal y como ha aprobado este jueves la Junta de Gobierno Local, con el objetivo de mantener la celebración en la primera semana del mes como ocurre tradicionalmente "desde hace décadas".

El ayuntamiento da así el pistoletazo de salida a los trabajos de organización y planificación de esta cita festiva que cada año reúne a miles de personas en torno a una programación pensada para el disfrute de vecinos y visitantes.

La celebración de la Feria en estas fechas permite "consolidar un modelo festivo plenamente arraigado y que forma parte del patrimonio cultural y social de la capital extremeña", asegura el consistorio en una nota de prensa.

Durante seis días, Mérida se transforma en un gran espacio de convivencia, ocio y participación en el que se dan cita la música, la cultura popular, las actividades familiares y el ambiente festivo que caracteriza a la tradicional Feria de Septiembre.

Tras la aprobación de las fechas, las distintas delegaciones municipales, coordinadas por la de Festejos, dentro de la "línea de trabajo transversal" por la que se rigen las distintas celebraciones de la ciudad, comenzarán ahora el proceso de diseño y elaboración de la programación de actividades, con el objetivo de configurar "una feria diversa, participativa y adaptada a todos los públicos".

El propósito es volver a ofrecer este año una "propuesta atractiva" que combine los "grandes conciertos y espectáculos" con iniciativas pensadas para el público infantil, la juventud y las familias, así como con "actividades tradicionales que forman parte de la identidad festiva emeritense".

El ayuntamiento avanza que trabajará en coordinación con colectivos ciudadanos, asociaciones, entidades culturales y empresariales para seguir impulsando una "feria abierta y participativa que refleje el carácter acogedor de la ciudad".

La implicación del tejido social y económico de Mérida resulta "fundamental", añade el gobierno local, para consolidar una celebración que "cada año gana protagonismo dentro del calendario festivo de Extremadura".

El recinto ferial volverá a convertirse en el "principal punto de encuentro" durante estas jornadas, acogiendo casetas, atracciones, conciertos y diferentes actividades que llenarán de ambiente festivo estas jornadas. Al mismo tiempo, la programación cultural y musical se extenderá a otros espacios de la ciudad, con propuestas diseñadas para "acercar la feria a distintos barrios y favorecer la participación de toda la ciudadanía".

El ayuntamiento destaca que la organización de la Feria de 2026 se abordará con "suficiente antelación" para garantizar una "programación de calidad y una planificación adecuada" de los recursos municipales, con especial atención a aspectos como la seguridad, la movilidad, la limpieza o los servicios públicos durante los días de celebración.