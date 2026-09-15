El festival Acerock reúne a ocho bandas de heavy metal y rock en el Acueducto de los Milagros de Mérida

Presentación de la octava edición del Festival Acerock, organizado por la Asociación Acero - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del festival 'Acerock 2026', organizado por la Asociación Acero de Mérida, se celebrará los días 2 y 3 de octubre en el Acueducto de los Milagros de la capital extremeña con un cartel compuesto por ocho bandas de música rock y heavy.

Se trata de un evento para todos los públicos, con entrada gratuita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental, que se desarrollará ambos días en horario de 17,30 a 00,00 horas.

El festival ha sido presentado este martes por el delegado de Cultura, Antonio Vélez, y el presidente de la Asociación Acero de Mérida, Israel López, acompañados por los integrantes de la entidad.

En concreto, el viernes 2 de octubre estará protagonizado por el concurso de bandas que, tras recibir y valorar más de 200 propuestas procedentes de distintos países, entre ellos Italia, Venezuela y Portugal, la asociación ha seleccionado como finalistas a Snágora, Docka Pussel y Atreides, que competirán sobre el escenario por hacerse con la victoria de esta edición.

La sesión del viernes continuará con la actuación del grupo Zenobia, que llegará a Mérida para celebrar su 20 aniversario y que está considerada una de las bandas de heavy metal "más destacadas del panorama nacional", y cerrará la jornada dedicada al tradicional concurso de bandas emergentes.

Por su parte, el sábado 3 de octubre, considerado el "día grande del festival", será el turno de Lépoka, cabeza de cartel de la jornada principal. Asimismo, el ganador del concurso de bandas será el encargado de abrir este día, en la que también actuarán los grupos Sabotaje, Stray Renegades y Gwydion.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado que la Asociación Acero de Mérida dedica "mucho tiempo, esfuerzo y cariño" a organizar "un festival que ya es clásico, que no se ha movido desde el principio del Acueducto de los Milagros y desde la primera edición es uno de los más atractivos para todos los amantes de la música rock y de la música heavy".

Asimismo, ha asegurado que el evento tiene "una comunidad amplia y volcada con este tipo de música", por lo que el festival tendrá "un éxito desde el principio con un público muy fiel" y contará con bandas que "nunca fallan a la cita".

Así, Vélez ha agradecido a la asociación por montar "este pedazo de festival" que, como siempre, se celebra en su formato habitual durante un fin de semana, con "un concurso de bandas de toda España con algunos grupos de carácter internacional".

Por su parte, el presidente de la Asociación Acero de Mérida, Israel López, ha mostrado su orgullo por los "más de 200 grupos" que se han apuntado al concurso de bandas, algunos de ellos procedentes de México, Italia, Portugal o Venezuela, y "que querían tocar en un sitio tan bonito como es Mérida".

Del mismo modo, ha remarcado el respeto por el conjunto monumental, así como la limpieza, aspectos en los que "intentan hacer todo lo mejor posible y nunca han tenido ningún problema".

Finalmente, el integrante de la asociación Julián Tena ha indicado que desde la entidad "siempre se intenta traer a las mejores bandas" y ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida y a los aficionados por "hacer posible que este evento se celebre aquí en la ciudad".