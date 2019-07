Fragoso apunta que el sentimiento que alberga hacia Cabezas es la "indiferencia"

Publicado 05/07/2019 18:42:18 CET

BADAJOZ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha contestado al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, que el "único" sentimiento que alberga hacia él es "la indiferencia", así como que "hay que tener mucho descaro" para tildar como "gobiernos del cambio" los formados con "la extrema izquierda" en Madrid, Barcelona o Cádiz pero como "gobiernos malos" cuando son formaciones de otro espectro político.

"Sinceramente el único sentimiento que albergo hacia él, con absoluto respeto a quien representa, que para mí eso es muy importante, y con absoluto persona como persona, es la indiferencia, por tanto que no se preocupe que no le tengo ningún sentimiento de odio", ha reconocido Fragoso, después de que Cabezas haya dicho que las "gruesas" palabras del regidor son "una demostración del odio visceral" que "destila" hacia él.

Así se ha pronunciado el primer edil en unas declaraciones a los medios en las que ha manifestado su parecer ante la valoración del reparto de delegaciones realizada este viernes el portavoz del PSOE en el ayuntamiento y vicepresidente "flamante" y "con sueldo" en la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas.

En este sentido, y en relación a que Cabezas haya criticado la presencia de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Fragoso ha recalcado que él mismo no es "nadie para defender a ningún partido" ni lo va a hacer porque solo defiende el suyo, pero sí que "hay que tener mucho descaro para intentar tildar de extremo a una formación política democrática que los ciudadanos han votado".

No obstante, ha dicho, desde el PSOE no han tenido "ningún pudor a la hora de montar una moción de censura con partidos proetarras como es Bildu" y "con los cuales, además, están dispuestos a llegar a acuerdos de formación de gobierno en Navarra".

También están los socialistas dispuestos "a formar gobiernos para echar al Partido Popular en Badalona con la CUP, un partido antisistema, un partido que no cree en la democracia que tenemos los españoles y la Constitución y además que quiere romper nuestro país" o "en llegar acuerdos en toda España o para ser presidente del Gobierno al señor Sánchez en una moción de censura" con "un partido de unos presuntos golpistas que hay en este país como pueden ser los líderes de ERC o del PDeCAT".

"Hay que tener mucho descaro para intentar tildar a los demás de malos, y después de los socios con los que uno ha estado gobernando en ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz, que son la extrema izquierda, entonces son gobiernos del cambio, y si los gobiernos sumamos por otro lado pues somos gobiernos malos", ha continuado Fragoso, que "ya se cansa de este tipo de cosas" y para quien Cabezas "ha demostrado" en los últimos años "tener muy poca coherencia" cuando en política es "fundamental".

LA CUADRADATURA DEL CÍRCULO

Sobre las declaraciones de Cabezas sobre el gobierno local de Badajoz, Fragoso ha reconocido que le gustaría que el portavoz socialista respondiera cómo hubiese sido el suyo con 16 personas como "ofreció" a Ciudadanos y que sería, ha imaginado, "con menos responsabilidades todavía" en "un gobierno con 16 liberados".

Interpelado en este sentido por que el portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento y también del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, mantenga que Vox no forma parte del gobierno local, Francisco Javier Fragoso ha defendido que ha "conseguido una cuadratura del círculo" con "todos los compromisos" que ostentó con las diferentes formaciones políticas, al contar con acuerdos tanto con Cs como con Vox que "se pueden cumplir".

Así, ha enumerado, la junta de gobierno la conforman PP y Cs y por otro lado Vox tiene responsabilidades de gobierno, por lo que ha achacado a "un problema de léxico porque el gobierno no es algo que exista en la administración local", y ha dicho que no cree que Gragera "se niegue a reconocerle nada", sino que "es un problema de léxico" y que "cada uno que utilice el léxico que quiera".

"Estoy convencido de que en el Ayuntamiento de Badajoz somos 14 personas que vamos a trabajar con intensidad, codo con codo, por resolver los problemas", ha dicho, para agregar que aquellos problemas "derivados del uso del léxico provocado por la situación nacional que se vive cada uno que los quiera hacer" y que la palabra gobierno "no existe como tal" en la legislación local, pero sí una junta de gobierno, a partir de la cual hay concejales con responsabilidades.

GUANTAZO DE REALIDAD

También se ha referido Fragoso a la condición de Cabezas como vicepresidente primero de la diputación al valorar que este viernes, tras el pleno de constitución de la institución provincial, el socialista "ha tenido un guantazo de realidad" con motivo de la propia intervención del presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, "pidiendo que efectivamente no se hable en términos de demagogia de las dedicaciones que suelen tener las personas que tienen responsabilidades en los ayuntamientos".

"Estoy convencido de que el señor Cabezas no va a querer trincar a partir de hoy con su sueldo de vicepresidente, que es casi como el de alcalde de la ciudad de Badajoz y con algunas competencias que ni siquiera sabemos cuáles van a ser", ha añadido, para avanzar que, en el próximo pleno de la diputación, preguntará por sus competencias, cuántos servicios va a tener Cabezas a su cargo o a qué se va a dedicar para justificar algo que le ha parecido "bien" como que "cuando tiene responsabilidades tenga retribución y remuneración para llevarlas a cabo".

No obstante, ha asegurado que no estará "dispuesto" a que Cabezas tenga retribución en la diputación provincial "para que se dedique a hacer la oposición en el Ayuntamiento de Badajoz", así como que le va a exigir "una absoluta lealtad institucional por ese sueldo que todos los meses va a cobrar" dado que no le cabe "la menor duda que no es trincar, sino que se lo va a ganar con su esfuerzo y con su trabajo".