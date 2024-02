Gallardo apuesta por un "liderazgo fuerte" para el PSOE de Extremadura y por hacer una política "que esté en la calle"

BADAJOZ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo ha apostado por un "liderazgo fuerte" para el partido y por hacer una política "que esté en la calle" y que se "complique la vida con la gente".

Por ello, se ha referido a la importancia que tiene el proceso de primarias abierto en el PSOE regional, ya que en él no solo se elegirá al próximo líder del partido sino que se elegirá "los próximos 15 o 20 años de socialismo" en la comunidad.

"Y podemos elegir un socialismo alejado de la gente, que esté en la oposición cómodamente. O podemos elegir un socialismo que esté en la calle, que se complique la vida con la gente. Que se complique con los problemas de la gente. Que se ilusione y se emocione con la vida y con las consecuciones de la gente", ha subrayado Gallardo sobre su modelo.

Así, en el acto de presentación de su candidatura este domingo en Badajoz, ha considerado que se está en el momento en el que se debe elegir entre ese "PSOE de calle, que siempre ha sido el verdadero motor, la cimentación para que los ciudadanos se sientan representados en nosotros y nosotros no nos creamos que los representamos desde un parlamento por el simple hecho de ser parlamentarios".

Así, ha indicado que el PSOE debe tener "muchos parlamentarios para poder ganar" pero, acto seguido, ha dicho que no se puede tener, "bajo ningún concepto", políticos que "no han pasado por la calle".

De este manera, y sobre la otra candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Lara Garlito, a la que ha definido como una "gran compañera", ha dicho que, "bajo los mismos principios y las mismas ideas", tiene "una forma de llegar distinta" a la que él propone.

"Porque la forma desde arriba hacia abajo es mirar a la gente por encima de la gente y la política que mira de tú a tú, que se mezcla entre la gente, acaba siendo gente corriente. Y yo quiero un PSOE de gente corriente, de hombres y mujeres que estén en la calle, en los centros de salud, en los colegios, en las AMPAS", ha señalado.

En su intervención, Miguel Ángel Gallardo ha incidido en que, en los próximos días, los militantes socialistas tendrán la oportunidad de elegir un modelo basado en qué es lo que se quiere ser en el futuro, a lo que ha añadido que apuesta por una sociedad que pueda escuchar a todo el mundo "sin molestar a nadie", donde los concejales y militantes sean el "verdadero valor del partido", además de recalcar que no quiere un "partido de élite" o un "partido que no se ha presentado nunca a unas elecciones".

"Yo no tengo aspiración de poder, yo tengo aspiración de ganar. Y para ganar sé, que si cuento con vuestra confianza, tengo que ser libre para elegir entre los 9.600 compañeros y compañeras. Pero que si no obtengo la confianza no voy a ser Pepito Grillo en forma de cuota para seguir alimentando un partido que lo único que quiere es poder, poder y poder para mantenerse y yo quiero un poder para mantener la ilusión de la gente", ha aseverado.

"HEMOS PERDIDO LAS ELECCIONES"

Del mismo modo, Miguel Ángel Gallardo, sobre los comicios autonómicos de 2023, ha remarcado que el PSOE perdió las elecciones en Extremadura, ya que en un sistema parlamentario, ha dicho, solo es posible gobernar cuando se tiene el número suficiente de parlamentarios para hacerlo.

"Y no solamente no los tenemos. Es que es la primera vez en la historia del socialismo extremeño que hay más votos en el parlamento de derecha que de izquierda. Por lo tanto, no es que no solamente no queramos gobernar. Es que no podemos. Es que no tenemos posibilidades", ha aseverado.

Por ello, ha incidido en que cuando todos los socialistas sepan e interioricen que el PSOE está en la oposición se sabrá las respuestas y "las recetas para curar el problema que tenemos y es que no gozamos de la confianza mayoritaria de los ciudadanos"

Del mismo modo, ha reclamado que quiere un PSOE que "esté en manos de la ciudadanía extremeña", ya que las "escrituras del partido la tienen la gente". "La gente de Badajoz que nos vota, pero que también nos dejó hace tiempo de votar y que queremos que nos vuelva a votar", ha dicho.

En esta línea, Gallardo ha abogado por implantar un "socialismo afectivo" en el que "nunca ningún compañero vaya a sentirse solo", por lo que ha avanzado que su equipo, si llega a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, va a configurar un departamento que se dedique a "llamar para acompañar" y para que la gente entienda que el "PSOE ha vuelto y que ha vuelto con la fuerza suficiente para ilusionar".

También ha dicho que se necesita una Ejecutiva "fuerte" no para que él "tenga más poder" sino para que "nos queramos más, para que nos sientan más cerca, pero sobre todo para que ese proyecto regional implique que no se nos empiece a romper lo que ha sido el signo de identidad de los gobiernos socialistas y es la defensa clara de Extremadura frente a otros partidos políticos".

Por ello, ha pedido a los militantes socialistas su fuerza para "cambiar las estructuras" y favorecer la creación de una dirección regional "fuerte" y una secretaría jurídica "fuerte", que permita dar respuesta a los compañeros que están en la oposición, además de manifestar que quiere un partido que "vuelva a reconciliarse con la gente" y le haga frente a una derecha y ultraderecha que "no solo no da respuesta sino que miente a la gente".

DICE QUE SE SIENTE UN HOMBRE FEMINISTA

En otro momento de su intervención, Miguel Ángel Gallardo ha manifestado que se siente un hombre feminista y ha señalado que quiere competir "en igualdad de condiciones" con sus rivales, sean hombres o mujeres, y quiero hacerlo "por meritocracia".

Además, y en alusión a Garlito, que es vicesecretaria general del PSOE de Extremadura en los últimos años, ha dicho que "la renovación no es cambiar caras" sino que es "cambiar políticas" y "cambiar el partido para que el partido se empiece a parecer a la gente".

Sobre la presidenta de la Junta, María Guardiola, a quien ha acusado de no tener palabra, Gallardo ha considerado que tampoco tiene "ambición por esta tierra", ya que quien tiene ambición por Extremadura "no puede destruir el mayor proyecto económico social y político", al tiempo que ha advertido de que estará con ella cuando haya que proponer o defender la región pero no estará "de comparsa de sus mentiras".

APOYO DE LOS JÓVENES

Finalmente, Gallardo ha considerado que los jóvenes extremeños "se tienen que vengar de la Extremadura de sus abuelos" y les ha pedido a las Juventudes Socialistas ayuda en el "nuevo espacio de oportunidad" que se abre y donde, en "ningún caso", pueden estar "apadrinados, con miedo o presionados por un aparato".

"Os necesito a las Juventudes Socialistas, no es que sea una opción que se incorporen a la dirección, es una necesidad, porque necesitamos un verdadero relevo generacional, pero donde ese relevo generacional esté incorporado todas las generaciones del Partido Socialista sin exclusión", ha señalado, al tiempo que ha criticado que le hayan "querido jubilar con 49 años".