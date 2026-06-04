Gallardo asegura que apenas tenía relación con Pedro Sánchez en 2016 y que no le pidió ayuda para su hermano

El exdiputado Miguel Ángel Gallardo durante la segunda jornada de un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, a 1 de junio de 2026, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, ha declarado este jueves ante el tribunal que en 2016 no tenía una relación "fluida" con Pedro Sánchez y que este no le pidió ayuda para contratar a su hermano, David Sánchez.

Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma durante su declaración este jueves como investigado en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación en 2017 de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz y el cambio de puesto, en 2022, a jefe de la Oficina de Artes.

En recuerdo de los sucesos de primeros de octubre de 2016 -cuando Pedro Sánchez fue apartado de la secretaría general del PSOE nacional- Gallardo, como presidente en aquel momento de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva, ha asegurado que cerró filas en torno a la postura del entonces secretario del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que era la de apoyar a Susana Díaz.

"Apoyé de forma cerrada, lógicamente, lo que nos trasladó el secretario general regional, entonces, Guillermo Fernández Vara", ha afirmado el también exsecretario general del PSOE de Extremadura.

De esta forma, coincidiendo con un momento en el que Pedro Sánchez había dejado de ser secretario general del PSOE y tampoco era presidente del Gobierno -algo que ha recalcado Gallardo en su declaración-, ha negado que Sánchez le pidiese a finales de 2016, cuando se estaba gestando la plaza de coordinador, algún tipo de apoyo, ni personal, ni familiar ni político.

A preguntas de su letrado sobre si Pedro Sánchez le pidió apoyo para su hermano David, Gallardo ha asegurado que no le podía hablar de su hermano porque "tampoco es que tuviera una relación fluida". "Ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos", ha agregado.

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