Gallardo dice que un adelanto electoral no sería un "problema" a pesar de las primarias para las que se ve "respaldado"

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 5 Dic.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que se siente "más respaldado", "más fuerte y con "mayor ilusión que nunca" ante el proceso de primarias abierto para continuar al frente del partido, que en todo caso no supondrían "ningún problema" para afrontar un posible adelanto electoral que lo único que demostraría sería la "fragilidad" e "incompetencia" del gobierno de María Guardiola.

Gallardo, que ha desvinculado la precandidatura presentada por Esther Gutiérrez para disputarle el liderazgo del partido de su imputación en el caso sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha insistido en que su "mirada" no está puesta en el partido y sus procesos internos, sino en "ganar" a la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Para Gallardo, Gutiérrez ha dado el paso porque es una compañera que considera que puede presentarse "libremente" a un proceso democrático, por lo que tratar de buscar un paralelismo entre ambas cuestiones "simplemente es estar fuera de la realidad". Acto seguido, ha indicado que tiene una "excelente" relación con la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, que la sigue manteniendo "ahora", y que están hablando y, en concreto, desde el proceso de primarias.

Sobre estas últimas, ha sostenido que son "simple y llanamente un proceso de participación y ya está". "Esto no interfiere en que vengan los señores del PP a decirnos que puede haber elecciones, pues que las haya, porque lo que muestra una convocatoria de elecciones es la fragilidad de este gobierno y, sobre todo, la incapacidad, la incompetencia de una presidenta que lo único que ha hecho es traer inestabilidad a Extremadura", ha señalado.

Así y en relación a que el gobierno extremeño no descarte un posible adelanto electoral debido a que no tiene asegurados los presupuestos regionales, y cómo lo ven en el PSOE a la vista de la situación que se abre con las primarias, Miguel Ángel Gallardo ha defendido que los partidos democráticos llevan sus procesos internos "con absoluta normalidad".

"No es un problema que la señora Guardiola, fruto de su incapacidad, tenga que convocar elecciones", ha señalado Gallardo, quien ha abundado en que para el PSOE "no es ningún problema que, fruto de la incapacidad de un gobierno que no gobierna, tenga que convocar elecciones".

