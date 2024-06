Gallardo felicita al PP, dice que no se siente cuestionado e invita a Guardiola a convocar elecciones si quiere

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha felicitado al PP por haber "ganado" las elecciones europeas en la región, y ha señalado que él no se siente cuestionado por los datos obtenidos por su partido en la comunidad toda vez que él no se presentaba a los comicios y, además, a su juicio no se pueden comparar elecciones en "escenarios" diferentes.

Así, ha lamentado que las elecciones europeas de este pasado domingo se han convertido en lo que quería el PP, que era "un plebiscito" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque a su juicio los 'populares' "han fracasado" en dicha idea porque creían que iban a "ganar por goleada" y "no lo han hecho".

En todo caso, ha invitado a la presidenta de la Junta, la 'popular' María Guardiola, a convocar elecciones en Extremadura si tal y como ésta ha defendido cree realmente que "esto (las elecciones europeas) es un cambio de ciclo" en la región.

"Ella (Guardiola) tiene el botón rojo (de la convocatoria de elecciones) para pulsarlo cuando quiera", ha espetado Gallardo, quien ha subrayado que en el PSOE en Extremadura están "preparados para hablar de Extremadura y realmente para gobernar Extremadura si los extremeños quieren"; y ha añadido que, no obstante, no cree que sea "bueno ni positivo" convocar comicios ahora en la región porque "la gente está cansada de elecciones".

De este modo se ha pronunciado Gallardo en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha valorado que desde su partido en la región no han sabido o no han podido "convencer" a los electores de la "importancia" de las elecciones europeas de este pasado domingo. "Han sido unas elecciones europeas donde los protagonistas no han sido los cabezas de cartel, sino los líderes nacionales", ha espetado.

También, preguntado por los medios sobre si en los resultados del PSOE en Extremadura en este 9J han podido influir cuestiones como la situación de denuncias que sufren la mujer o el hermano de Pedro Sánchez, el líder de la formación en la comunidad ha dicho que "no".

En su rueda de prensa, Gallardo, además, ha subrayado que su partido, una vez pasado el 9J va a centrarse en lo que ha buscado siempre, que es "lo realmente importante, que son Extremadura, sus problemas, los intereses de los extremeños".

