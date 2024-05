Gallardo invita a votar "en masa" al PSOE que "mira de frente" a la ciudadanía frente al PP que prima "su minoría"

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a los ciudadanos que acudan "en masa" a votar en las próximas elecciones europeas a su partido, que "mira de frente" a la gente para decirles "siempre la verdad", frente al "politiqueo" de un PP que ofrece "rencor" y "mentira" y para el que "lo importante no es la mayoría sino su minoría".

"Tenemos que trabajar, luchar voto a voto, convenciendo a familiares, amigos, no tanto porque no las vayamos a ganar, que las vamos a ganar (las elecciones del 9J), sino porque fundamentalmente la derecha tiene la esperanza de que no vayamos a votar, y para que se les quite la esperanza hay que acudir en masa a votar", ha espetado.

En este sentido, ha añadido que la "diferencia" entre el PSOE y el PP y "los que acompañan al PP", en alusión a la ultraderecha, y sobre los que ha considerado que "han acabado siendo la misma cosa", es que "pueden tener grandes corporaciones de comunicación pero lo que nunca tendrán es un partido que cree en la política, que cree fundamentalmente en la política como un instrumento para hacer feliz a la gente".

De este modo, en un acto público celebrado esta tarde en Mérida con participación de la candidata socialista a las elecciones europeas, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el líder de los socialistas extremeños ha defendido la importancia de saber trasladar en la campaña electoral del 9J que la política debe servir para hacer "un poco más felices" a los ciudadanos y no para "confrontar de la peor forma" como, a su juicio, hacen el PP y la ultraderecha, que se limitan a lanzar "insultos".

Sobre la importancia de las elecciones del 9J, Gallardo ha insistido en que, además de "lo tangible" que ofrece Europa con sus fondos, la UE también aporta "seguridad", y ha ahondado en la necesidad de elegir entre "el modelo de Rajoy y los hombres de negro que hundían países con recortes y ahogaban a la gente, o el que ha impulsado Pedro Sánchez con los fondos Next Generation, con la excepción ibérica y sobre todo poniendo a España en el centro de las políticas de Europa".

"No solamente es dinero lo que viene de Europa. Lo importante es la seguridad, la certidumbre, las cosas intangibles que no se ven pero que se sentirían si no estuviéramos en Europa", ha recalcado, y ha destacado que España, después de su entrada en la UE "profundizó en la concordia".

Por otra parte, en clave regional, Gallardo ha ofrecido la "fortaleza" del PSOE de Extremadura para "ganar" las elecciones europeas estando "en la calle, con la gente, siendo uno más y trasladándoles a la ciudadanía el mensaje socialista", que "nada tiene que ver con el que ha ofrecido el Gobierno de la derecha en Extremadura" que "cuando parecía que iba a ofrecer un cambio ha sido un cambiazo".

Así, ha lamentado que mientras que "antes (con el PSOE en el gobierno en la región) había sobre todo confianza", ahora con el PP y Vox en el poder "se ha convertido todo en desconfianza, inestabilidad, insultado y sobre todo en no asumir nada de responsabilidad: y siempre la culpa la tiene o Pedro Sánchez o Guillermo Fernández Vara".

Ha reprochado en este punto que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "lo único" que ha cumplido de su programa electoral es "bajar los impuestos a 1.500 extremeños para fastidiar a más de un millón" a través de una rebaja fiscal de 70 millones que "ha servido sólo para que se beneficien sus amigos". "Ha servido sobre todo para trasladar a la gente que lo importante no es la mayoría sino su minoría", ha reprochado.

En esta línea, ha advertido de que la Junta con el PP y Vox en el poder "no va a hacer nada por construir Extremadura".

CENTRAL DE ALMARAZ

En su intervención también se ha referido Miguel Ángel Gallardo a la Central Nuclear de Almaraz recordando que "quien amplió y prorrogó (dicha instalación) fue este Gobierno (del PSOE)".

"Tenemos que trasladarle a la gente que no es real que el Gobierno cierra, sino que hay un acuerdo de cierre, y que son las eléctricas las que realmente defienden el cierre", ha espetado.

Sobre este respecto, ha subrayado que el Ejecutivo central ha impulsado un "cambio energético que fundamentalmente busca la seguridad". "Eso es lo que queremos nosotros: Si no está preparada España que haya continuidad con seguridad, no ponerme un casco, irme a la central y a hacerme una foto y decir que defiendo lo que es indefendible, porque María Guardiola siempre defiende lo que es indefendible", ha añadido.

Finalmente, y sobre la gestión del actual Gobierno autonómico del PP y Vox, Gallardo ha augurado que "van a aguantar los cuatros años", y ha invitado a "consultar" a los extremeños si el Ejecutivo regional considera que está haciendo "bien las cosas".

"Si el Gobierno del PP se sintiera fuerte, si considerara que está haciendo bien las cosas, que consulte a los extremeños pero no porque tengamos ansiedad por llegar a la Junta, porque nosotros no queremos el poder para mandar, queremos ganarnos la confianza de la gente para poder devolver la ilusión a esta tierra", ha apuntado Gallardo.

En esta línea, ha recordado también que María Guardiola para acceder al poder "traicionó su palabra", por lo que a su juicio "sólo merece estar en aquello que saben hacer, oposición a la oposición".

SÁNCHEZ AMOR DICE QUE "EUROPA NO ES UN CAJERO AUTOMÁTICO"

Por su parte, el eurodiputado y candidato socialista al Parlamento Europeo Ignacio Sánchez Amor, ha aseverado que en estas elecciones del 9 de junio "el debate es muy claro y no hay que darle muchas vueltas", ya que la "batalla" pasa por que la derecha y la extrema derecha no gobiernen, ya que quieren "dejar una Europa reducida al mínimo y por tanto sin capacidad para la solidaridad que ha permitido a Extremadura ser una región diferente".

Por eso, Sánchez Amor ha instado a ser "conscientes de lo que nos jugamos" en las próximas elecciones europeas, y se ha referido a la importancia de la Unión Europea en sectores como la agricultura, ya que según ha dicho, "uno de cada cuatro euros de la renta agraria española y extremeña proviene de Europa", apuntado.

En cualquier caso, Sánchez Amor ha advertido de que "Europa no es un cajero automático, no es un sitio al que se va con una tarjeta a sacar dinero", sino que según ha dicho, "Europa exige de nosotros compromisos, políticas", sino que está presente "en muchos gestos cotidianos", como regular la publicidad en televisión o el 'roaming' entre países, ha apuntado.

El eurodiputado extremeño ha lamentado que el PP intente convertir la campaña de las elecciones europeas en una campaña electoral, ya que "la derecha habla de cosas que no existen" y "que no están en las preocupaciones de la gente", como de ETA y del procés, que son "fantasmas del pasado que intentan mantener vivo a toda costa".

FONDOS EN MÉRIDA

A su vez, el secretario general del PSOE de Mérida y alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido que de cara a la votación en las elecciones del 9 de junio los ciudadanos tengan en cuenta que mientras que el PP "no ha hecho nada por Mérida" desde la Junta, la Unión Europea y los socialistas han aportado a la ciudad "90 millones de euros" en diferentes fondos.

Esta dotación, según ha recordado, está sirviendo para proyectos en la ciudad como la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, la transformación del Puente de Hierro, o la zona de bajas emisiones, entre otros.

"(Los ciudadanos) tienen que elegir entre los que traen 90 millones de euros y los que no traen nada más que miseria, ruina y rencor", ha espetado Rodríguez Osuna, quien ha reprochado que mientras que el PP se limita dentro de su estrategia a "odiar al PSOE y a Pedro Sánchez" en lo que considera que es algo "patológico", los socialistas tratan de "entrar en las cosas de comer, las que interesan de verdad a los ciudadanos".