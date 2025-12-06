Gallardo lamenta que el derecho a una vivienda recogido en la Constitución "todavía no se cumple"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha celebrado el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 poniendo en valor la capacidad del texto de "aunar en torno a ella voluntades" para que España sea un país que "avanza, crece y genera oportunidades", aunque ha lamentado que derechos como el de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna "todavía no se cumple".

Haciendo referencia, así, al artículo 47 de la Constitución española, que recoge el derecho de todos los españoles "a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", Gallardo ha alertado de que en los últimos "dos años y medio" el acceso a la vivienda en Extremadura se haya vuelto "más caro que en cualquier otro lugar".

"Porcentualmente, incluso, la vivienda ha subido más que en capitales de provincia, tanto en la compra como en el alquiler", ha señalado el líder de los socialistas en la región en declaraciones a los medios este sábado tras visitar el mercadillo de Mérida.

A renglón seguido, el aspirante socialista a liderar el Ejecutivo extremeño ha afeado que, a su juicio, "hoy" la vivienda protegida "no es una prioridad" del Gobierno de María Guardiola.

Tras lamentar que, actualmente, "los pisos turísticos expulsan a las familias de los cascos históricos de las ciudades de Extremadura", Gallardo se ha comprometido, si alcanza la presidencia de la Junta, a "cumplir" un derecho a la vivienda al cual, ha lamentado, "todavía muchas familias y jóvenes no pueden optar".

Concretamente, el socialista ha reiterado su compromiso de que impulsará 1.000 viviendas a 90.000 euros y que pondrá en marcha un plan de rehabilitación de 5.000 viviendas en el mundo rural.

"Cuando uno es constitucionalista tiene claramente que operar y trabajar porque la vivienda sea un derecho para todos", ha insistido asegurando que con su propuesta no solo se rehabilitarán y habilitarán viviendas, sino que se tratará de "dar vida" al mundo rural generando un equilibrio entre este y el urbano.