Gallardo llama a frenar el "experimento" de Guardiola y defiende que Extremadura no es "laboratorio de la derecha"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadur, Miguel Ángel Gallardo, en un acto en Coria (Cáceres) junto al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López - PSOE DE EXTREMADURA

CORIA (CÁCERES), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reclamado la movilización social ante las elecciones del próximo 21 de diciembre, y ha advertido de que Extremadura "no puede volver a convertirse en una tierra de segunda" bajo las políticas del Partido Popular.

Así, ha llamado a frenar el "experimento" de la 'popular' María Guardiola, y ha defendido que Extremadura no es "laboratorio de la derecha" con las elecciones del 21 de diciembre.

En un acto público esta tarde en Coria (Cáceres) junto al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, Gallardo ha explicado que no quiere que "Extremadura coja el camino de Madrid y termine todo privatizado"; y ha recordado que Isabel Díaz Ayuso visitó Coria en febrero para firmar con Guardiola lo que ha definido como "el protocolo de la privatización".

Ha señalado que ese acuerdo ha marcado una hoja de ruta que ya ha tenido "efectos" en la sanidad, donde la salida de profesionales, el incremento de las listas de espera y el aumento de las quejas ciudadanas han evidenciado, según ha dicho, "un deterioro de un sistema que antes era uno de los mejores valorados por la población".

El candidato socialista también ha advertido de que en dependencia la Junta ha situado a responsables procedentes del sector privado, lo que ha generado un tratamiento "desigual" entre residencias públicas y privadas; y ha lamentado que "en educación se hayan rechazado fondos destinados a la creación de aulas de 0 a 3 años en el mundo rural, renunciando a una oportunidad clave para garantizar igualdad de oportunidades".

De igual modo, Gallardo ha afirmado que los comicios anticipados "son una enorme oportunidad fruto de una enorme irresponsabilidad, la de Guardiola de convocar elecciones"; y ha subrayado que esta cita con las urnas "da la oportunidad de recuperar la sanidad, la educación, la dependencia y, sobre todo, la dignidad de esta tierra", indica en nota de prensa el PSOE extremeño.

En este sentido, ha insistido en que Extremadura "ya no es la de Los Santos Inocentes". "No queremos ser conejillos de Indias de nadie y menos de Feijóo", ha dicho, y ha considerado "injustificado" que el PP haya convocado elecciones en Extremadura mientras se ha "negado" a hacerlo en comunidades como Valencia.

"Lo hacen porque no nos respetan, les importa poco Extremadura y por eso hay que decir alto y claro que con nuestra dignidad no se juega", ha remarcado, el líder socialista, quien ha destacado que "nunca ha habido tantos recursos para invertir en Extremadura gracias al Gobierno de España y nunca hemos tenido tampoco un gobierno tan torpe en Extremadura".

Ha acusado, en esta línea, a María Guardiola de haber "desperdiciado oportunidades históricas", beneficiando "sólo a los de siempre, a los ricos", y ha afirmado que "cuando a Guardiola se le ha acabado la herencia del PSOE, se le ha acabado lo que tenía que ofrecer a Extremadura".

De igual manera, Gallardo ha asegurado que el actual Gobierno regional "ha protagonizado dos años y medio de recortes de derechos y ha llevado a Extremadura a tener menos oportunidades para el mundo rural".

También ha recordado que los gobiernos de la derecha "siempre han sido anecdóticos en Extremadura y siempre se han basado en el engaño; lo hizo Monago y ahora Guardiola".

El candidato socialista, igualmente, ha destacado que la región "ha construido durante décadas un modelo de servicios públicos que nos ha hecho iguales"; y ha advertido de que "cuando un gobierno se dedica a desmontarlo, revertir ese daño es siempre más difícil, más lento y más injusto para quienes más necesitan de lo público".

Al respecto, ha defendido que la sanidad, la educación y la dependencia "no son un gasto, sino una inversión estratégica"; y ha insistido en que "Extremadura ha demostrado siempre que cuando se le ofrece estabilidad, recursos y buen gobierno, responde con crecimiento, cohesión y oportunidades".

Gallardo ha concluido señalando que "todavía hay tiempo de revertir los recortes, tenemos que pelear por eso", y ha pedido a los asistentes "que no permitan que Extremadura vuelva a un pasado de resignación". "El modelo de Ayuso ha convertido derechos en negocios y Extremadura no puede seguir ese camino".