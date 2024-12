Gallardo pidió a Sánchez que Almaraz no cierre mientras no haya "alternativa" durante el Congreso Federal en Sevilla

BADAJOZ, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz y candidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, planteó a Pedro Sánchez la "necesidad" de que la Central Nuclear de Almaraz "continúe mientras no haya una alternativa", durante una conversación que mantuvo durante la celebración del Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por el cierre de Almaraz y que desde la Diputación de Cáceres y también desde muchas alcaldías de distinto signo se muestran, como también lo ha hecho en distintas ocasiones el propio Gallardo, partidarios de la continuidad, y si tiene previsto plantear al Gobierno y Pedro Sánchez la posibilidad de un replanteamiento.

"No hay cambio de posición por parte del Partido Socialista, no hay cambio de posición por parte de Miguel Ángel Gallardo porque entendemos que Almaraz representa en estos momentos estabilidad en el empleo, crecimiento en la comarca", ha reafirmado.

De este modo, "la alternativa" que se empezó a plantear por parte del Gobierno de España y del entonces presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para crear esa "gran" gigafactoría, "que no solamente pudiera absorber, sino que incluso pudiera aumentar los empleos", "todavía está en el aire porque todavía no ha empezado su construcción" y "por lo tanto, si no hay construcción, no puede haber, digamos, reemplazamiento".

Acto seguido, ha incidido en la apuesta por la continuidad de Almaraz mientras se construya la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, a tenor de lo cual ha reconocido que tiene la "sensación" de que el gobierno de María Guardiola está "intentando ralentizar" su construcción, "no importándole para nada el futuro de la región y sólo para confrontar con el Gobierno de España".

En este punto, ha expuesto que, hasta donde tiene conocimiento, a fecha de este martes "todavía" no ha salido a licitación el emisario necesario entre el embalse de Valdecañas y la propia gigafactoría, que es "imprescindible" desde el punto de vista del caudal del agua; y ha ahondado en que, por parte de Guardiola, la ven en todas las manifestaciones "habidas y por haber en defensa de la central nuclear, y está bien, pero está mejor que también atienda los requerimientos que les hacen las empresas".

"No olvidemos", ha remarcado, "que el cierre no lo ejecuta el Gobierno de España, es consecuencia de la caducidad de las autorizaciones" y que, según Gallardo, las empresas accionistas de la central "no tienen interés en continuar con la central nuclear, salvo que le cambien las condiciones desde el punto de vista de los impuestos".

Así, María Guardiola, "que tanto le gusta bajar impuestos", tiene una "gran oportunidad" para que los más de 200 millones de euros que la Junta de Extremadura recibe por esta industria tengan un "recorte" en esos impuestos, "para hacerles ver a las empresas que tiene disposición y no solamente tiene intención".

Y es que, para Miguel Ángel Gallardo, "la disposición es cuando alguien hace algo y la intención de la señora Guardiola es confrontar permanentemente con el Gobierno de España", a la par que ha expuesto que "no tiene otro objetivo que confrontar para trasladar que apoya, pero en realidad no apoya, porque lo que puede hacer no lo hace", cuando "lo que puede hacer realmente es bajar el canon de la ecotasa que la central paga a Extremadura, precisamente porque está en línea con las políticas de la señora Guardiola, que es bajar impuestos".

Miguel Ángel Gallardo ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en una reunión informativa con el tejido asociativo y ONGs, en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz, referida a las convocatorias de subvenciones para el ejercicio 2025 en la Residencia Universitaria Hernán Cortés en Badajoz.