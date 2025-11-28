Gallardo plantea una estrategia industrial que reactive las inversiones paralizadas por la "desidia" de Guardiola

El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ofrece declaraciones en Zafra. - PSOE EXTREMADURA

ZAFRA (BADAJOZ), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a impulsar una "verdadera estrategia industrial" que retome los grandes proyectos encaminados en la pasada legislatura que se encuentran en un "grave paréntesis" por la "incapacidad" del actual ejecutivo de María Guardiola.

"El gobierno de Guardiola ha bajado los brazos a la industria, ha bajado los brazos a la innovación, ha bajado los brazos a la tecnología, pero sobre todo a que aquellos que vienen a arriesgar su dinero tengan las puertas abiertas de la Junta de Extremadura", ha señalado Gallardo en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su visita a las instalaciones de Deutz Spain en Zafra.

Una estrategia, ha continuado, en la que ya confiaban los socialistas en la pasada legislatura pero que "fruto del parón" del actual gobierno ha sido "imposible" avanzar en un desarrollo industrial que permita que "esas empresas que querían venir a invertir su capital a Extremadura tengan las puertas abiertas".

La propuesta de los socialistas pasa por apoyar este desarrollo industrial en la formación FP dual, en la agilización de los trámites con la administración, pero, "sobre todo", con "ambición" para que los jóvenes no se marchen de Extremadura.

La visita a la planta de Zafra llega en la misma semana en la que se ha conocido la inversión de 2.300 millones de euros para la ampliación de la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo para fabricar chips destinados a la industria tecnológica.

"Ese es el camino que ya iniciaron los gobiernos de Guillermo Fernández Vara cuando apostó decididamente por la fábrica de diamantes actual, que ha sido tractora para posibilitar esta gran inversión", ha señalado el líder de los socialistas extremeños.

Sin embargo, durante los dos años y medio de Gobierno de Guardiola el resultado ha sido "la nada", un "paréntesis grave" donde "la incapacidad" del Ejecutivo regional ha permitido que "otras comunidades estén beneficiándose de los proyectos que Extremadura necesita tener".

Gallardo ha señalado que proyectos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata están "en el cajón de la desidia de Guardiola", así como ha preguntado por la situación de la planta de cátodos de Badajoz o la de Mérida, así como el "desarrollo del hidrógeno" o el litio.

Y es que, "prácticamente ninguno" de los proyectos que impulsaron los socialistas se han mantenido en pie porque "no ha habido interés por parte del gobierno de Guardiola para impulsarlo".

PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA

Gallardo ha señalado que Deutz Spain, más conocida tradicionalmente como la Díter de Zafra, es una industria con casi un siglo de historia y "representa claramente el presente industrial de Extremadura, pero también el futuro".

Una empresa que ha "apostado claramente" por la formación de sus trabajadores pero también por la FP dual, que los socialistas apuestan por reforzar porque son "verdaderamente el valor imprescindible" para esa industria que quieren impulsar desde gobiernos socialistas.

"Es un ejemplo claro de lo que representa la Extremadura de hoy y en ese sentido creo además que muestra claramente donde podemos llegar", ha señalado, si se cuenta con planificación y un proyecto político "claro y definido" que pueda implementar "una industria que lleva muchos a aquí pero que es necesario acompañar con otras" para alcanzar el objetivo principal de ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes para que no se marchen de la región.