Gallardo reitera su compromiso de intermediar con el Gobierno para garantizar la continuidad de Almaraz

MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reiterado su compromiso de intermediar con el Gobierno de España para garantizar la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, tal y como dio a conocer hace dos semanas.

Este anuncio se hace después de conocerse que las tres empresas propietarias de la planta han acordado este jueves solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la prórroga de su autorización de explotación hasta junio de 2030.

Cabe recordar que, hasta en dos ocasiones el líder de los socialistas extremeños ha pedido por carta a las propietarias de Almaraz que solicitasen la prórroga. Así, la primera fue a principios de este año y la segunda la semana pasada, un día antes de que las eléctricas mantuviesen una reunión para decidir si, finalmente, solicitaban o no la continuidad de la central.

Para el PSOE de Extremadura, la "prioridad" ha sido siempre el futuro de los trabajadores de la planta y ha lamentado que en todos estos meses la presidenta de la Junta, María Guardiola, "solo haya utilizado la continuidad de Almaraz como herramienta para intentar dañar al Gobierno de España". "Una operación que, a todas luces, ha fracasado como lo ha hecho toda su legislatura", ha dicho.

Gallardo ha recordado que, en 2019, bajo el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, ya fue posible un acuerdo entre las empresas y el Ejecutivo para prorrogar la vida útil de la central y, ahora, la prioridad es que el diálogo que se va a iniciar entre eléctricas y Ejecutivo central "llegue a buen puerto".

De este modo, el PSOE de Extremadura ha señalado en nota de prensa que el apoyo mostrado por Gallardo hacia la continuidad de la central es "firme", quien, demás, se ha felicitado de que esta negociación arranque "sin que vaya a entrar en vigor la indecente rebaja fiscal que planteó Guardiola en sus fallidos y fracasados presupuestos y que iban a arrebatar a los extremeños y extremeñas 45 millones de euros cada año para beneficiar a empresas que logran cada año más de 8.700 millones de euros de beneficios".

Según ha recalcado Gallardo, esas cuentas "ya no verán la luz" y a partir del 21 de diciembre, tras las elecciones autonómicas convocadas, el PSOE "podrá poner en marcha en la comarca de Campo Arañuelo alternativas reales a Almaraz para cuando concluya la prórroga que ahora se negocia".

Entre ellas, reactivar la gigafactoría de Navalmoral de la Mata que el anterior gobierno del PSOE dejó lista para comenzar a construirse y que "Guardiola ha paralizado sin dar más alternativas ni explicaciones al norte de Extremadura".

"El PSOE de Extremadura solo espera ahora que los pasos a dar para asegurar el futuro de los trabajadores y trabajadoras de Almaraz se hagan de la manera más ágil y rápida posible", ha destacado.