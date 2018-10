El gobierno local de Cáceres replica al PSOE que la ciudad ha pasado de la "ruina" con su gestión a las "oportunidades"

Publicado 11/09/2018 19:01:16 CET

CÁCERES, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de Cáceres ha aseverado este martes de la capital cacereña ha pasado "de la ruina de la gestión socialista a las oportunidades actuales", ya que según asevera, los "datos objetivos" señalan que Cáceres "ha mejorado" con la gestión de la actual alcaldesa del PP, Elena Nevado.

De esta forma ha replicado el equipo de gobierno local, a través de nota de prensa, a las declaraciones realizadas este martes por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Salaya, en las que criticaba el "deterioro" y el "estado de abandono" que sufre la ciudad que, a su juicio, ha pasado en esta legislatura de la "parálisis" al "retroceso" en la actividad cultural, social y económica.

Ante estas declaraciones, el equipo de Gobierno cacereña ha afeado la forma de hacer oposición del PSOE que "se ha instalado en el no es no permanente y en la crítica por sistema", a pesar, según señala, de los datos objetivos existentes, por lo que se ha lamentado esta actitud de "no saber apreciar ni un solo aspecto que pudiera ser positivo".

Y es que, según señala el gobierno local, la ciudad de Cáceres "ha pasado de una situación de ruina, tras la gestión de cuatro años de tripartito encabezado por Carmen Heras", a una ciudad en la que "se abren nuevas oportunidades y proyectos de futuro".

Para el equipo de Gobierno, lo que hace el PSOE es el "ejemplo de un partido instalado en la negatividad" y en la "defensa de la Junta más que en los intereses de los cacereños que no sabe hacer crítica constructiva ni reconocer las cosas positivas para la ciudad, que han sido mucha en estos años", señala el gobierno local en nota de prensa.

DATOS ECONÓMICOS "POSITIVOS"

Así, el equipo de Gobierno ha recordado que los datos en materia económica están siendo "más que positivos", ya que en julio de 2018 en Cáceres la cifra de desempleados fue de 8.424 parados, "la más baja de los últimos años, habiendo rebajado la cifra psicológica de los 9.000", señala.

Añade además que "se están acumulado diferentes meses en los que se han registrado las cifras más altas de la serie histórica en afiliación a la Seguridad Social", a diferencia, según señala el equipo de gobierno cacereño, "de lo que pasa en la Junta, de la que el PSOE de Cáceres no dice nada".

Además, el número de negocios que ha abierto en la ciudad "también se ha incrementado, además de diversos proyectos que están en fase de consolidación", señala el gobierno local, que también pone como ejemplo de "buena gestión" el saneamiento de las cuentas públicas, el pago a proveedores o el remanente positivo de tesorería, "algo inédito desde el gobierno del PSOE", señala.

Asimismo, destaca que "se han logrado importantes proyectos" como es la rehabilitación de la Muralla a cargo del 1,5% cultural, proyectos como el DUSI o el RED.es, con una importante financiación europea, a lo que se suman las inversiones propias del consistorio, que son muchas.

En cuanto a estas inversiones, el gobierno local ha resaltado la "apuesta por los barrios", algo que según asevera, "choca" con lo que dice el PSOE, puesto que el equipo de Gobierno "es el primero que ha puesto en marcha y ejecutado presupuestos participativos, con la intervención de los cacereños, dotando de una partid para Inversiones en los Barrios que eligen los propios vecinos, según las necesidades detectadas".

En este punto, destaca que las inversiones "se están viendo de manera física en las distintas zonas de la ciudad", algo que el PSOE "no quiere ver ni reconocer", lamenta.

Turismo

Para el equipo de gobierno, también "llaman la atención" las críticas al sector turístico, cuando Cáceres "es la ciudad más dinámica de Extremadura", tras lo que recuerdan que los datos del INE indican que Cáceres está incrementando el número de visitas y pernoctaciones, creciendo en los primeros meses del verano más de un 10 por ciento respecto al 2017, un dato que "no le gusta al PSOE, como tampoco el propio proyecto Red.es, con la mayor inversión para el sector turístico de Cáceres, o las acciones que se han puesto en marcha este año 2018", señala.

Entre otras, recuerda el gobierno local que se han editado 60.000 folletos de Cáceres de Película, se han realizado guías de Turismo Accesible en colaboración con Down Cáceres, una nueva Guía de Aves, con SEO/Birdlife, una guía Gastronómica, además de 100.000 ejemplares de nuevos planos turísticos actualizados, señala.

Otras acciones que el equipo de gobierno recuerda son la apertura del yacimiento del Palacio del Mayoralgo, la apertura de la Torre de las Cigüeñas, la iluminación interior de los monumentos históricos, o la realización, en colaboración con TVE, de un documental 4k de la ciudad.

Además, recuerda que están en ejecución otras acciones como la renovación de equipos del Centro de Semana Santa o la renovación del edificio de la calle Tiendas, por citar algunos ejemplos.

En cuanto al abandono a las zonas próximas a la Plaza Mayor que el PSOE ha criticado, el equipo de gobierno de Cáceres ha recordado que están en licitación o licitados proyectos para la mejora de la Plaza de Obispo Galarza, la construcción de las escaleras en Alzapiernas, la rehabilitación de la Plaza de Santiago o la renovación de la Plaza de San Juan, por citar algunos ejemplos, lo que "son datos objetivos frente a críticas vagas de la oposición", señala.

Finalmente, asegura además que gestión del gobierno actual "también es un ejemplo de solidaridad", ya que Cáceres "es de toda Extremadura la ciudad que más dinero por habitante dedicó a las personas en riesgo de exclusión social", con un gasto medio es de más de 40 euros por habitante, según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, "muy por delante del resto de ciudades extremeñas".

En definitiva, concluye el equipo de gobierno asegurando que "frente a la quiebra de la gestión del PSOE" el actual equipo de Gobierno "ha logrado bajar las cifras del paro, reactivar la economía y potenciar los sectores más destacados, sin que se resienta la ayuda social", señala, frente a lo que señala que el "único problema" que se ha encontrado el equipo de Gobierno es la "falta de compromiso de la Junta que ha paralizado o retrasado proyectos importantes para la ciudad", algo que para el grupo municipal socialista "no ha supuesto ni una mención en su intervención de hoy", lamenta.

"Los datos objetivos son los que son y los ciudadanos sabrán valorar lo que han hecho unos y lo que han hecho otros", concluye el gobierno local cacereño.