El Gobierno ve "fundamentos suficientes" para plantear recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Concordia extremeña

El delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en una foto de archivo - Andrés Rodríguez - Europa Press

CÁCERES, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España ha considerado que existen "fundamentos suficientes" para plantear un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Concordia aprobada hace unas semanas en la Asamblea de Extremadura.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha explicado que esta Ley de Concordia ha sido estudiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El procedimiento contempla primero la comunicación a la Junta de Extremadura de que "existe un indicio de no constitucionalidad" de esta ley, tras lo que se iniciará "una negociación en la que se designará un grupo de trabajo para tratar de resolver las discrepancias", y a la vez se comunicará al Tribunal Constitucional la postura del Gobierno central en este asunto, ha explicado Quintana.

