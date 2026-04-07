Guardiola avanza con "buen entendimiento" en la negociación con Vox para buscar un acuerdo de "estabilidad" para 4 años

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en declaraciones a los medios en Montijo (Badajoz) - EUROPA PRESS

MONTIJO (BADAJOZ), 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La negociación entre el PP y Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta avanza "por buen camino", con "buen entendimiento" entre ambas formaciones, y con el deseo de alcanzar "cuanto antes" un acuerdo que sea "el mejor posible" para la comunidad y que permita dar "estabilidad" durante los próximos cuatro años a Extremadura.

De este modo lo ha señalado este martes la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, quien ha destacado la "confianza", la "discreción" y el "buen entendimiento" que existe entre PP y Vox en la negociación, algo que a su juicio es "importante" para que "cuanto antes" se pueda hacer pública la "buena noticia" de alcanzar un acuerdo para la gobernabilidad en Extremadura.

En este punto, ha restado importancia a la fecha en la que pueda alcanzarse ese acuerdo, toda vez que a su juicio llegados al punto actual "lo más importante ya no es correr", sino que "el acuerdo sea el mejor posible para el futuro de todos los extremeños" y, por tanto, "bueno para Extremadura".

Así, ha indicado que no sabe si se agotarán los plazos (el 4 de mayo como máximo para evitar una repetición electoral), ni en qué momento se podría "cerrar" el "acuerdo". "No lo sé. No sé en qué momento vamos a cerrar ese acuerdo. Lo que sé es que vamos por buen camino y el deseo es que sea cuanto antes. Pero insisto, ahora el objetivo prioritario y lo principal en lo que estamos centrados es en que el acuerdo sea el mejor posible", ha espetado.

Al mismo tiempo, a preguntas de los medios durante su asistencia este martes en Montijo (Badajoz) a la puesta en marcha de la iniciativa CUBOFit, María Guardiola ha defendido la "urgencia" de que se apruebe un presupuesto para 2026 en la comunidad, algo que según ha apuntado ocurriría de manera "inmediata" una vez se produzca, ha dicho, un acuerdo con Vox para su investidura como presidenta.

"En el momento que tuviéramos el acuerdo empezaríamos con la tramitación del presupuesto que la región lo necesita y mucho", ha sentenciado la presidenta de la Junta en funciones, que las medidas del presupuesto regional para 2026 "se verán cuando el acuerdo esté firmado".

En todo caso, ha insistido en su planteamiento de que el presupuesto será la "herramienta" que permita "seguir trabajando e impulsar las políticas de crecimiento y prosperidad que ya ha experimentado Extremadura" en los dos años y medio de su gobierno en la comunidad.

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